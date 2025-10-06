El Premio Nobel de Medicina a tres investigadores de la ciencia del sistema inmune

Se conoció, desde Suecia, el Premio Nobel de Medicina obtenido por una investigación que indica cómo mantenemos nuestro sistema inmunológico bajo control.

Los tres ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025 anunciados por Suecia. Foto Asamblea Nobel

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 es para Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi "por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica", informó este lunes la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia.

Se trata de un mecanismo crucial que impide que el sistema inmunitario ataque los propios tejidos del cuerpo, según ha anunciado este lunes el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia.

"El premio Nobel de este año, en Fisiología o Medicina, se refiere a cómo mantenemos nuestro sistema inmunológico bajo control", ha explicado María López-García, miembro del Comité Nobel.

El Nobel tendrá seis categorías este año Según ella, la investigación sirve "para que podamos luchar contra todos los microbios imaginables y aun evitar la enfermedad autoinmune".

Así se anunciaba el primero de los ganadores de los Nobel de este año, que distinguen en seis categorías.