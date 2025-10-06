Derrumbe en un edificio escolar en Indonesia: ya son más de 50 los muertos

El número de víctimas fatales por el derrumbe del edificio escolar Al Khoziny , en la provincia indonesia de Java Oriental , ascendió este lunes a 53, según informaron las autoridades locales. El siniestro ocurrió el pasado 29 de septiembre , cuando la estructura del internado islámico colapsó mientras cientos de estudiantes rezaban en su interior, dejando a decenas de personas atrapadas bajo los escombros.

De acuerdo con Nanang Sigit , jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Java Oriental, durante la noche del domingo se recuperaron ocho cuerpos más , elevando el total de fallecidos a 53. Hasta el octavo día de operaciones, se contabilizaron 157 personas afectadas , entre ellas 104 sobrevivientes .

Las tareas de búsqueda y rescate continúan de manera ininterrumpida, con maquinaria pesada y equipos eléctricos que trabajan principalmente en el lado norte del complejo, una zona que no estaba conectada con la estructura principal. Los rescatistas intentan remover los escombros más grandes para acceder a sectores donde aún podrían encontrarse víctimas.

El derrumbe del internado Al Khoziny conmocionó a la comunidad local y al país entero. Según las primeras hipótesis, el colapso podría haber sido provocado por fallas estructurales agravadas por las intensas lluvias registradas en la región durante los últimos días.

tragedia en indonesia EFE

Las autoridades indonesias han prometido una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del accidente y evaluar posibles responsabilidades. Mientras tanto, los familiares de las víctimas permanecen en las inmediaciones del lugar, a la espera de noticias sobre sus seres queridos.