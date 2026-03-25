Cuáles son las cinco condiciones que presentó Irán para negociar tras rechazar el acuerdo de Estados Unidos

El gobierno iraní rechazó este miércoles un plan de alto el fuego promovido por Estados Unidos, que había sido transmitido a través de intermediarios paquistaníes. Según la televisión estatal, un funcionario afirmó que Teherán pondrá fin a la guerra únicamente cuando lo considere oportuno y bajo sus propias condiciones.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, confirmó que las propuestas fueron elevadas a las autoridades superiores, pero aclaró que Irán no tiene intención de negociar en este momento.

Las exigencias de Irán En respuesta, Irán presentó una propuesta de cinco puntos que establece sus condiciones para avanzar hacia un acuerdo. Entre ellas se incluye, el fin de los combates y de los ataques contra funcionarios iraníes, garantías de que no se iniciarán nuevas guerras en su contra, reparaciones por el conflicto actual y el control iraní sobre el estrecho de Ormuz. Un punto especialmente sensible, dado que se trata de una ruta clave por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial.

La propuesta estadounidense y los puntos en disputa Por otro lado, el acuerdo de 15 puntos que presentó Washington a través de Pakistán incluía, levantamiento de sanciones, desmantelamiento del programa nuclear iraní, restricciones al uso de misiles y la reapertura del estrecho de Ormuz. La Casa Blanca señaló que algunos de estos elementos formaban parte de la propuesta oficial, mientras que otros no habían sido confirmados.