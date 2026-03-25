Luego de sufrir amenazas, un candidato al Congreso de Perú fue asesinado a ladrillazos

El candidato a congresista Gilbert Infante, del partido Fe en el Perú , fue asesinado la noche del martes 24 de marzo en el distrito limeño de Chorrillos, según confirmó el aspirante a la presidencia por ese mismo partido, Álvaro Paz de la Barra.

De acuerdo con el dirigente político, Infante (quien figuraba con el número 25 en la lista parlamentaria de su partido) fue atacado “de manera brutal” cuando salía de una actividad partidaria en el sur de la capital peruana. Según su testimonio, el candidato fue agredido con ladrillos por desconocidos.

“Él ha sido asesinado a ladrillazos, ya le habían comentado que no lo iban a matar con armas de fuego, sino que iba a sufrir”, declaró Paz de la Barra en entrevistas con medios locales al confirmar el crimen.

Tras el ataque, el aspirante político fue trasladado inicialmente a una posta médica, donde según el dirigente no habría sido atendido. Posteriormente fue derivado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, donde falleció horas después a causa de un paro cardíaco provocado por la gravedad de las heridas.

Gilbert Infante es el segundo candidato de Perú que muere en este año.

Paz de la Barra también denunció que Infante había recibido amenazas de muerte en las semanas previas y que incluso otros integrantes de su equipo político habrían sido intimidados. Sin embargo, esas advertencias no habrían sido formalmente denunciadas ante la policía.

El asesinato ocurre en medio del proceso electoral peruano de 2026 y generó preocupación por la seguridad de los candidatos y el clima de violencia durante la campaña política.

Las circunstancias del ataque aún son investigadas por las autoridades, mientras el partido Fe en el Perú exigió que el crimen sea esclarecido y que se identifique a los responsables.

La ola de violencia en Perú

No obstante, el asesinato de Gilbert Infante es ya el segundo en apenas los primeros tres meses de este año que forma parte de una ola de violencia que azota Perú desde hace varios años.

El primer caso tuvo lugar el 15 de marzo, cuando Napoleón Becerra (61), presidente del Partido de los Trabajadores y Emprendedores y candidato presidencial, falleció en un accidente de tránsito en las cercanías de Ayacucho. El candidato a presidente se dirigía a una actividad como parte de la campaña cuando el vehículo volcó por causas que hasta el momento se desconcen y se continúan investigando.

Tras su fallecimiento, el Jurado Nacional de Elecciones dejó sin efecto la inscripción de su fórmula presidencial, lo que generó un vacío político en su partido a pocas semanas de los comicios.