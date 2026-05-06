El abogado de Pequeño J aseguró que huyó a Perú por "miedo a que lo mataran"

Según el abogado, la decisión de Valverde Victoriano de escapar hacia Perú fue una reacción ante el temor de "un linchamiento social".

El abogado de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", explicó los supuestos motivos por los que el sujeto se escapó hacía Perú.

Tras la reciente extradición y la posterior negativa a declarar de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", su abogado defensor, Lucas Contreras Alderete, rompió el silencio para explicar los motivos detrás de la huida de su cliente a Perú y la estrategia legal que seguirá de cara al juicio oral.

Según el letrado, la decisión de Valverde Victoriano de escapar hacia su país de origen no fue un intento de evadir la justicia por culpabilidad, sino una reacción ante el temor por su integridad física.

"Tony me respondió que se fugó porque tenía miedo de que lo mataran. Un linchamiento social, su cara fue expuesta", detalló Contreras Alderete, añadiendo que su defendido temía represalias no por parte de otra organización delictiva, sino del escarmiento social que generó el caso.

La estrategia de la defensa y la situación legal del Pequeño J Actualmente, la única imputación que pesa sobre el joven de 20 años es la de coautor de homicidio agravado calificado. El objetivo de Contreras Alderete es trabajar para reducir las agravantes y llegar al juicio con una acusación más leve.

El abogado subrayó la importancia de considerar la edad del imputado: "Estamos ante un hecho muy grave, pero el principal acusado tiene 20 años. Eso nos tiene que interpelar como sociedad", concluyó.