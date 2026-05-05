Un nexo entre el caso Loan y la desaparición del nene de 6 años desvía la investigación de la Justicia

La provincia de Corrientes vuelve a ser el epicentro de una trama judicial que mezcla desapariciones de menores y sospechas de complicidad legal. Este lunes por la noche, la investigación por el paradero de Nahuá Santos Riquelme , el niño de 6 años secuestrado por su padre tras un violento tiroteo, sumó un capítulo que sacude a la opinión pública: la intervención directa de José Fernández Codazzi .

El polémico abogado, quien ya se encuentra bajo investigación por su rol en el caso de Loan Danilo Peña (el niño de 5 años desaparecido en 9 de Julio en 2024), es ahora señalado por haber facilitado la fuga de Josías Santos Regis , alias "El Brasileño", padre del menor desaparecido.

Bajo una fuerte custodia policial, Codazzi fue trasladado anoche hasta la localidad de San Isidro , a unos 60 kilómetros de Esquina. El objetivo de la diligencia fue que el letrado indicara el punto exacto donde dejó al menor y a su padre. Según declaraciones recogidas por Radio Sudamericana, Codazzi admitió haber trasladado a ambos hasta una zona rural en el paraje La Tercera.

La situación del abogado se complicó tras el análisis de cámaras de seguridad , que captaron a "El Brasileño" y al nene ingresando a sus oficinas poco antes de desaparecer. Además, la Justicia investiga si Codazzi utilizó su propia camioneta para concretar la fuga , vehículo que ya fue secuestrado y peritado por las autoridades.

Triple expediente judicial

El caso de Nahuá Santos Riquelme se divide actualmente en tres líneas de investigación paralelas: la tentativa de homicidio derivada del tiroteo previo que protagonizó el padre del niño, la desaparición del menor que motivó la activación del Alerta Sofía como protocolo nacional de emergencia, y la presunta complicidad del abogado Codazzi, a quien se investiga por su grado de responsabilidad en la logística de la huida.

alerta sofía nene desaparecido corrientes Nahuá Santos Riquelme está desaparecido desde el domingo 3 de mayo. Su madre realizó la denuncia. Ministerio de Seguridad de la Nación

La sombra del caso Loan

El nombre de José Codazzi no es nuevo en los tribunales correntinos. El letrado sigue bajo la lupa por su presunta vinculación en el caso de Loan Peña, desaparecido el 13 de junio de 2024. Las coincidencias en el accionar y la presencia del mismo actor jurídico en dos desapariciones de menores en la misma provincia han generado una profunda preocupación en la cúpula judicial y en las fuerzas federales.

Con la reciente detención de Codazzi y los allanamientos a sus oficinas y domicilio, la Justicia Federal busca determinar si existe una estructura que facilita este tipo de movimientos y si el destino del niño Nahuá podría estar vinculado a redes transnacionales, dada la cercanía con la frontera.

corrientes El abogado José Codazzi, quedó detenido. Policía de Corrientes

Las próximas horas serán determinantes para los rastrillajes en la zona rural de San Isidro, mientras la sociedad correntina exige respuestas ante una justicia que parece tropezar con los mismos nombres en las causas más sensibles.