Indagatoria clave: Pequeño J declara ante la Justicia y se determinarán sus culpabilidades

Este martes al mediodía, la causa que investiga uno de los episodios de violencia narco más sanguinarios de los últimos años en la provincia de Buenos Aires entrará en una etapa de definiciones. Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido como " Pequeño J " , prestará su declaración indagatoria, vía zoom, ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón.

El magistrado a cargo, Jorge Ernesto Rodríguez , junto al secretario Ignacio Calvi, buscarán determinar el grado de responsabilidad de Valverde Victoriano en la logística del ataque que terminó con la vida de tres jóvenes en septiembre de 2025. Tras su arribo al país este lunes, el acusado pasó su primera noche alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz .

La llegada de "Pequeño J" el lunes por la tarde no fue un trámite más. El Ministerio de Seguridad montó un alto operativo de custodia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para recibir al extraditado. La peligrosidad del sujeto y sus vínculos con estructuras del crimen organizado obligaron a las fuerzas federales a extremar las medidas de vigilancia desde la pista hasta su lugar de detención.

Según el expediente que tramita en la justicia de Morón, el triple crimen ocurrido en Florencio Varela no fue un hecho aislado. Los investigadores sostienen que las ejecuciones se dieron en un contexto de venganza narco por el supuesto robo de un cargamento de estupefacientes (conocido en la jerga como "mejicaneo"). Las víctimas habrían sido el blanco de una organización que buscaba enviar un mensaje de control y terror en el territorio.

El objetivo de la indagatoria

La justicia federal tiene hoy dos objetivos centrales durante la audiencia. Por un lado establecer la cadena de mando para identificar si "Pequeño J" actuó como ejecutor directo o si cumplió funciones de logística y coordinación; y por otro lado, El juez Rodríguez busca obtener datos que permitan avanzar sobre otros eslabones de la organización que todavía no han sido capturados.

Con la indagatoria de este martes, la causa avanza hacia el esclarecimiento total de un hecho que marcó un punto de quiebre en la seguridad del conurbano bonaerense. Se espera que, tras la declaración, el magistrado defina los próximos pasos procesales para desarticular por completo la estructura criminal vinculada a Valverde Victoriano.