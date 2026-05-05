Violentaron la seguridad y robaron un local comercial de Godoy Cruz
El hecho ocurrió en la madrugada en calle Cervantes. El autor dañó el frente, entró al local y escapó con dinero en efectivo y bebidas alcohólicas.
Un robo se registró durante la madrugada de este martes en un local comercial ubicado en calle Cervantes al 1400, en Godoy Cruz. El hecho ocurrió cerca de las 4:30 y fue advertido a partir de una alerta del sistema de alarma del comercio. Personal policial se desplazó hasta el lugar tras recibir el aviso.
Al llegar, los efectivos se encontraron con el propietario del local, quien constató los daños en el ingreso. El delincuente había logrado entrar tras romper un vidrio y forzar una reja, lo que le permitió acceder al interior del comercio sin ser detectado en el momento.
Ingreso forzado y robo
Según la información oficial, el autor sustrajo alrededor de $100.000 en efectivo y dos botellas de bebida alcohólica. Tras cometer el robo, el sujeto se dio a la fuga antes de la llegada de la Policía, por lo que no hubo detenciones en el lugar.
El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal del Polo Judicial, que ahora busca avanzar con la investigación para identificar al responsable. Por el momento, no se informó sobre la existencia de cámaras o testigos que puedan aportar datos sobre el hecho.