Violentaron la seguridad y robaron un local comercial de Godoy Cruz

El hecho ocurrió en la madrugada en calle Cervantes. El autor dañó el frente, entró al local y escapó con dinero en efectivo y bebidas alcohólicas.

El sistema de alarma alertó a la policía. Cuando llegó el dueño, el ladrón ya había escapado con efectivo y bebidas. (Foto ilustrativa)

Un robo se registró durante la madrugada de este martes en un local comercial ubicado en calle Cervantes al 1400, en Godoy Cruz. El hecho ocurrió cerca de las 4:30 y fue advertido a partir de una alerta del sistema de alarma del comercio. Personal policial se desplazó hasta el lugar tras recibir el aviso.

Al llegar, los efectivos se encontraron con el propietario del local, quien constató los daños en el ingreso. El delincuente había logrado entrar tras romper un vidrio y forzar una reja, lo que le permitió acceder al interior del comercio sin ser detectado en el momento.

Ingreso forzado y robo Según la información oficial, el autor sustrajo alrededor de $100.000 en efectivo y dos botellas de bebida alcohólica. Tras cometer el robo, el sujeto se dio a la fuga antes de la llegada de la Policía, por lo que no hubo detenciones en el lugar.