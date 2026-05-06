"Sos un cagón": cómo fue el escandoloso episodio entre policías y un médico del microhospital Puente de Hierro

Un escándaloso y confuso episodio fue protagonizado la tarde del martes por policías y un médico del microhospital Puente de Hierro , en Guaymallén . De acuerdo con los miembros de la fuerza, el profesional se negó a asistir a un herido, los insultó y, por eso, terminó siendo demorado y procesado por una contravención. El video se viralizó en las redes.

La información sostiene que minutos antes de las 15, personal de la Subcomisaría Campos y de Motorizada Norte arribaron hasta el citado centro asistencial guaymallino , a bordo de sus respectivas movilidades, ya que estaban trasladando a tres sospechosos de un delito, uno de los cuales requería inmediata atención médica por una herida de consideración.

Sin embargo, surge del procedimiento policial al que accedió MDZ , el médico a cargo de la guardia, identificado como Leonardo Añez Jofré (43), aseguró que no iba a asistir al aprehendido, ya que le correspondía a personal del Hospital Central .

De acuerdo con los propios uniformados, el profesional de la salud los trató de mala manera y mantuvo una acalorada discusión con el oficial a cargo del procedimiento, a quien le habría dicho, palabras más, palabras menos: "Vos sólo sos un ayudante y sos un cagón".

Frente a esa situación, justificaron los policías, le dijeron al médico que lo iban a trasladar hasta una sede judicial para ponerlo a disposición del fuero Contravencional, pero este no quiso someterse al proceso correspondiente, consta en el procedimiento.

Acto seguido, se produjo un forcejeo frente a la resistencia que ofreció el médico, en el que resultaron lesionados dos efectivos: uno aseguró sentir dolor en la espalda y cuello y otro inflamación y dolor en una mano, agrega la información del caso.

La situación del médico y el video del escándalo

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A raíz de todo eso, una ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Guaymallén N°1 dispuso la individualización de la enfermera que se encontraba trabajando, el personal de seguridad privada del nosocomio y del médico Añez Jofré, en el marco de las actuaciones que se iniciaron por averiguación de resistencia a la autoridad.

Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó que los policías lesionados radicaran la denuncia correspondiente. En tanto, se le dio intervención a una jueza de Faltas de Rodeo de la Cruz, quien notificó sobre el proceso contravencional al profesional de la salud a cargo de la guardia y lo dejó citado para que el próximo lunes se presente en su juzgado por presunto infracción al artículo 46 de la Ley 9.099.

Ese artículo de la norma provincial trata los casos de "ofensa personal a funcionario público" y sostiene: "El que, en lugar público o privado abierto al público, ofendiere en forma personal y directa a un funcionario público en cumplimiento de sus funciones, incluidos los representantes del cuerpo diplomático o consular acreditados en el país, será sancionado con multa de desde un mil quinientas (1.500) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F. o desde quince (15) días hasta treinta (30) días de arresto".

De esa manera, el médico de la guardia del microhospital Puente de Hierro deberá enfrentar los dos procedimientos que se le iniciaron en los fueros Penal y Contravencional, por lo que en las próximas horas comenzará a definirse su situación en ambos expedientes.

Por su parte, el episodio generó malestar entre los vecinos del distrito guaymallino, ya que la guardia quedó sin médico y eso afectó la atención de los vecinos que esperaban a ser atendidos en ese centro asistencia del noreste del departamento. Incluso, varios videos del episodio se viralizaron por las redes sociales y generaron diferentes opiniones por parte de los usuarios.