México: confirman asesinato de un cura católico en el estado de Guerrero

Asesinan a un cura en el estado de Guerrero, en el sur de México. Horas antes había sido declarado como desaparecido. Se investiga el caso.

Las autoridades del estado de Guerrero, en el sur de México, han confirmado que han hallado el cuerpo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón, que trabajaba en la diócesis de Chilpancingo-Chilapa y figuraba como desaparecido desde hacía horas, según había informado la Policía.

El cuerpo sin vida del cura católico ha sido hallado en el municipio de Eduardo Neri y, tras una serie de análisis preliminares, la Policía Investigadora Ministerial y varios peritos han indicado que todo apunta a un asesinato.

Así, las fuerzas de seguridad han abierto una investigación por homicidio a medida que se "recaban elementos para esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles responsables" o autores del crimen, según informaciones recogidas por el diario 'El Universal'.

Bertoldo Pantaleón Bertoldo Pantaleón, el cura víctima de asesinato en México. Foto Parroquia San Cristóbal