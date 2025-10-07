Presenta:

Mundo

México

|

México

México: confirman asesinato de un cura católico en el estado de Guerrero

Asesinan a un cura en el estado de Guerrero, en el sur de México. Horas antes había sido declarado como desaparecido. Se investiga el caso.

MDZ Mundo

La Policía de México investiga el asesinato del cura católico. Foto Dpa

La Policía de México investiga el asesinato del cura católico. Foto Dpa

DPA

Las autoridades del estado de Guerrero, en el sur de México, han confirmado que han hallado el cuerpo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón, que trabajaba en la diócesis de Chilpancingo-Chilapa y figuraba como desaparecido desde hacía horas, según había informado la Policía.

El cuerpo sin vida del cura católico ha sido hallado en el municipio de Eduardo Neri y, tras una serie de análisis preliminares, la Policía Investigadora Ministerial y varios peritos han indicado que todo apunta a un asesinato.

Te Podría Interesar

Así, las fuerzas de seguridad han abierto una investigación por homicidio a medida que se "recaban elementos para esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles responsables" o autores del crimen, según informaciones recogidas por el diario 'El Universal'.

Bertoldo Pantaleón
Bertoldo Pantaleón, el cura víctima de asesinato en México. Foto Parroquia San Cristóbal

Bertoldo Pantaleón, el cura víctima de asesinato en México. Foto Parroquia San Cristóbal

La desaparición del cura en México

Horas antes, la diócesis había denunciado la desaparición del párroco de la San Cristóbal, en Mézala. El obispo de Chilpancingo-Chilapa, José, de Jesús González, ha pedido evitar "especulaciones" y esperar a que se conozcan más detalles sobre lo sucedido. Dpa

Archivado en

Notas Relacionadas