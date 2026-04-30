Un operario fue herido por el golpe de viga: fue evacuado en helicóptero

El operario sufrió una fractura en un brazo y traumatismo torácico al caerle una viga encima en Rosario. Fue derivado de urgencia y hospitalizado.

Un grave accidente laboral se registró este jueves por la mañana en la ciudad de Rosario, cuando una viga de hierro cayó sobre un operario que trabajaba en el techo de un galpón en construcción, en la zona de Cullen y Ugarte, barrio Cristalería.

El hombre, vinculado a una empresa de montaje de Cañada de Gómez, sufrió fractura en uno de sus brazos y traumatismo de tórax, aunque se mantuvo consciente en todo momento mientras era trasladado en helicóptero, según relataron testigos del hecho.

“Estábamos instalando la estructura del techo. No sabemos si fue una ráfaga de viento u otro factor, pero la viga cedió y lo golpeó en la cabeza, el brazo y un pie”, explicó uno de sus compañeros. En un primer momento, creyeron que las lesiones eran más graves.

Asistencia al operario La rápida intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias permitió asistir al herido en el lugar y, debido a la complejidad del cuadro, disponer su traslado en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

En el operativo también participaron efectivos policiales, que acudieron tras el llamado de emergencia. Las causas del accidente aún se investigan, aunque no se descarta la incidencia de factores climáticos o una falla en la estructura.