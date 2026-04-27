Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y despide a 100 empleados

La planta que produce electrodomésticos de la marca Electrolux en Rosario dejará de ensamblar heladeras a partir de mayo y reducirá nuevamente su dotación de personal. La operación quedará limitada a la producción de freezers y lavarropas, tras el cierre previo de la línea de cocinas.

La decisión fue tomada por Frimetal, empresa encargada del ensamblaje de la marca en la ciudad, en el marco de un proceso de reducción operativa iniciado a comienzos de 2026. Según información publicada por Perfil y La Capital, la planta pasará a funcionar con un esquema mínimo, con mayor peso de productos importados terminados.

La medida implica una nueva reducción del personal . De los 750 trabajadores que llegó a tener la planta, actualmente quedan unos 250, y tras la implementación de los despidos se prevé que continúen 150 empleados, abocados a las líneas que seguirán activas.

En marzo, la empresa ya había aplicado un plan de retiros voluntarios que superó las previsiones iniciales. La propuesta, dirigida a 100 operarios, fue aceptada por más de 130 trabajadores, según datos de la Unión Obrera Metalúrgica. Las condiciones incluían el pago del 100% de la indemnización bajo el régimen previo a la reforma laboral y tres salarios adicionales.

La planta dejará de producir tanto cocinas —cuya fabricación se interrumpió en enero— como heladeras. Con esta decisión, la operación industrial queda restringida a dos líneas de productos.

Durante 2025, el establecimiento ya había aplicado suspensiones rotativas que afectaron a unos 400 trabajadores, en un contexto de baja demanda y acumulación de stock. El esquema fue acordado con el gremio para adecuar la producción al nivel de ventas.

Crisis en la industria de electrodométicos

La situación de la planta se produce en un escenario de caída de la actividad en la industria de electrodomésticos. La empresa Goldmund S.A., responsable de la marca Peabody, solicitó recientemente la apertura de un concurso preventivo.

En la provincia de Santa Fe, la Federación Industrial de Santa Fe informó una caída interanual del 14,9% en la producción industrial durante febrero, con el 76% de los sectores en baja. En particular, la línea blanca registró una caída del 37,2% respecto del año anterior.

A nivel nacional, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina reportó que la utilización de la capacidad instalada en el sector metalúrgico cayó al 41,8% en marzo, más de cinco puntos por debajo del mismo período del año anterior. Según el relevamiento, más de la mitad de la capacidad productiva permanece sin uso y 6 de cada 10 empresas no esperan mejoras en el corto plazo