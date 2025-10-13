El Quini 6 hizo millonarios a tres jugadores y dejó vacantes los premios mayores

El sorteo 3313 del Quini 6 dejó vacantes sus premios mayores, pero tres afortunados se llevaron más de $100 millones en la modalidad Siempre Sale.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 6.300 millones de pesos en premios. Foto: Noticias Argentinas

El sorteo 3313 del Quini 6 dejó varios premios millonarios, aunque los pozos principales volvieron a quedar vacantes. En total, más de 5.900 millones de pesos estaban en juego, pero los grandes ganadores se hicieron esperar una vez más.

Así salió el sorteo del 12 de octubre de 2025 En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 04, 06, 16, 25, 29 y 43. El pozo de 1.582 millones de pesos quedó vacante.

quini.jpg Los ganadores del Siempre Sale son de Mar del Plata, Santa Fe y Formosa. Foto: Archivo En La Segunda del Quini, los números ganadores fueron 00, 12, 18, 28, 29 y 43. El primer premio, de 650 millones de pesos, también quedó vacante, pero siete apostadores acertaron cinco números y se llevaron 4.878 millones de pesos cada uno.

La Revancha sorteó los números 01, 02, 09, 12, 34 y 37, con un pozo de 3.093 millones de pesos que tampoco tuvo ganadores.

El Siempre Sale tuvo tres nuevos millonarios La suerte apareció en la categoría Siempre Sale, que arrojó los números 01, 06, 12, 17, 25 y 33. En este caso, tres ganadores se llevaron 102 millones de pesos. cada uno, convirtiéndose en los grandes afortunados de la jornada.