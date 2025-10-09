Presenta:

Sociedad

|

Quini

Quini 6: resultados del sorteo y un nuevo pozo millonario en juego

El sorteo del Quini 6 volvió a dejar vacantes los pozos principales. Conocé los números ganadores y quiénes se llevaron el premio del Siempre Sale.

MDZ Sociedad

El sorteo del Quini 6 volvió a dejar vacantes los pozos principales. Foto: Noticias Argentinas

El sorteo del Quini 6 volvió a dejar vacantes los pozos principales. Foto: Noticias Argentinas

El Quini 6 volvió a realizar un nuevo sorteo y, una vez más, los pozos más importantes quedaron vacantes. Los apostadores esperaban convertirse en los nuevos millonarios del país, pero ninguno logró acertar los seis números en las modalidades principales.

Resultados Quini 6: edición 3312

En el Tradicional, los números sorteados fueron 12, 13, 14, 23, 34 y 40. No hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo de $1.362.260.466 se acumula para el próximo sorteo, generando aún más expectativa entre los jugadores.

Te Podría Interesar

Tampoco hubo suerte en La Segunda, cuyos números ganadores fueron 15, 21, 27, 37, 42 y 45. En esta modalidad, el premio mayor de $650 millones también quedó vacante y se sumará al pozo general.

quini.jpg
El pozo para el pr&oacute;ximo sorteo alcanza los $5.900.000.000. Foto: Archivo

El pozo para el próximo sorteo alcanza los $5.900.000.000. Foto: Archivo

La Revancha, una de las jugadas más esperadas, presentó la combinación 16, 21, 24, 25, 34 y 45. Sin embargo, no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el impresionante pozo de $2.716.630.380 seguirá acumulándose para el próximo sorteo.

Donde sí hubo buenas noticias fue en el Siempre Sale, con los números 00, 13, 17, 18, 25 y 43. En este caso, 28 apostadores lograron acertar cinco números y se repartieron un total de $243 millones, lo que equivale a $8.681.551,07 para cada uno.

Por último, el Premio Extra, con un pozo de $130 millones, tuvo 244 ganadores, quienes se llevaron $532.786,89 cada uno.

En el sorteo del domingo se registró un ganador con seis aciertos del pozo de la modalidad “Siempre Sale” del Quini 6. Foto: Lotería de Santa Fe
Solo 28 apostadores lograron ganar en el Siempre Sale del Quini 6.Siempre Sale&rdquo; del Quini 6. Foto: Loter&iacute;a de Santa Fe

Solo 28 apostadores lograron ganar en el Siempre Sale del Quini 6.Siempre Sale” del Quini 6. Foto: Lotería de Santa Fe

De esta forma, el Quini 6 vuelve a generar expectativa en todo el país: con los pozos acumulados, el próximo sorteo promete cifras históricas para quienes se animen a tentar a la suerte.

Archivado en

Notas Relacionadas