Quini 6: resultados del sorteo y un nuevo pozo millonario en juego

El sorteo del Quini 6 volvió a dejar vacantes los pozos principales. Conocé los números ganadores y quiénes se llevaron el premio del Siempre Sale.

El Quini 6 volvió a realizar un nuevo sorteo y, una vez más, los pozos más importantes quedaron vacantes. Los apostadores esperaban convertirse en los nuevos millonarios del país, pero ninguno logró acertar los seis números en las modalidades principales.

Resultados Quini 6: edición 3312 En el Tradicional, los números sorteados fueron 12, 13, 14, 23, 34 y 40. No hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo de $1.362.260.466 se acumula para el próximo sorteo, generando aún más expectativa entre los jugadores.

Tampoco hubo suerte en La Segunda, cuyos números ganadores fueron 15, 21, 27, 37, 42 y 45. En esta modalidad, el premio mayor de $650 millones también quedó vacante y se sumará al pozo general.

quini.jpg El pozo para el próximo sorteo alcanza los $5.900.000.000. Foto: Archivo La Revancha, una de las jugadas más esperadas, presentó la combinación 16, 21, 24, 25, 34 y 45. Sin embargo, no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el impresionante pozo de $2.716.630.380 seguirá acumulándose para el próximo sorteo.

Donde sí hubo buenas noticias fue en el Siempre Sale, con los números 00, 13, 17, 18, 25 y 43. En este caso, 28 apostadores lograron acertar cinco números y se repartieron un total de $243 millones, lo que equivale a $8.681.551,07 para cada uno.