Anses: el trámite rápido y sencillo para obtener un documento muy importante
Anses ofrece la realización de un trámite muy fácil para conseguir un comprobante esencial y se hace de forma online.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece, a través de su plataforma digital, un procedimiento muy simple para conseguir un comprobante esencial sin necesidad de acercarse a una oficina. Esta información es importante para aquellos ciudadanos que no pueden acercarse de forma presencial o se encuentran sin movilidad, pero con urgencia de obtener el documento.
Se trata de la constancia del CUIL (Código Único de Identificación Laboral), un número fundamental que permite vincular la identidad de cada persona con su historial laboral y previsional en la Argentina.
El documento puede tramitarse en línea, es gratuito y tiene validez oficial ante cualquier institución pública o privada que lo solicite, como bancos, registros civiles o entidades estatales. Además, no requiere firma ni sello.
Para qué sirve el CUIL de Anses
La constancia del CUIL es necesaria para realizar distintos trámites, como gestionar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, o registrar aportes laborales.
También se utiliza para operaciones bancarias, inscripciones impositivas y gestiones administrativas en general.
Cómo obtener la constancia de CUIL paso a paso:
- Ingresar al sitio oficial de ANSES.
- Acceder al apartado “Mi ANSES” con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En caso de no contar con una clave, puede generarse en el momento.
- Una vez dentro del sistema, buscar la opción “Constancia de CUIL”.
- Completar los datos personales solicitados: nombre y apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y sexo según el DNI.
- En pocos segundos, el sistema genera el número de CUIL y permite descargar la constancia en formato PDF. El documento puede imprimirse y no tiene fecha de vencimiento.
Este trámite digital se ha vuelto una herramienta práctica y eficiente, especialmente para quienes buscan evitar desplazamientos o largas filas. Obtener la constancia del CUIL a través de “Mi Anses” es una alternativa rápida, segura y accesible para acreditar la identidad laboral y previsional en todo el país.