Anses: el trámite rápido y sencillo para obtener un documento muy importante

Anses ofrece la realización de un trámite muy fácil para conseguir un comprobante esencial y se hace de forma online.

Anses busca que todos los trámites sean online.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece, a través de su plataforma digital, un procedimiento muy simple para conseguir un comprobante esencial sin necesidad de acercarse a una oficina. Esta información es importante para aquellos ciudadanos que no pueden acercarse de forma presencial o se encuentran sin movilidad, pero con urgencia de obtener el documento.

Se trata de la constancia del CUIL (Código Único de Identificación Laboral), un número fundamental que permite vincular la identidad de cada persona con su historial laboral y previsional en la Argentina.

El documento puede tramitarse en línea, es gratuito y tiene validez oficial ante cualquier institución pública o privada que lo solicite, como bancos, registros civiles o entidades estatales. Además, no requiere firma ni sello.

Para qué sirve el CUIL de Anses La constancia del CUIL es necesaria para realizar distintos trámites, como gestionar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, o registrar aportes laborales.

También se utiliza para operaciones bancarias, inscripciones impositivas y gestiones administrativas en general.