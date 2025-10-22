Una argentina cayó de un tercer piso y está internada en México: piden donaciones para repatriarla

Una mujer argentina , oriunda de Río Negro, se encuentra en estado crítico tras caer de un tercer piso en México . Tras el accidente, su familia empezó a gestionar su repatriación a la Argentina y realizó una colecta solidaria para que la víctima pueda recibir atención médica especializada.

La víctima del accidente es Karina Alejandra Rott, una mujer de 38 años, oriunda de Río Negro. De acuerdo con los medios locales, el lamentable hecho ocurrió en un edificio de Tulum, México, donde la mujer se encontraba residiendo en medio de un viaje personal.

Si bien se desconoce cómo se produjo la caída, los profesionales pudieron constatar que el impacto le provocó a la mujer fracturas expuestas, una fractura en el tobillo izquierdo y lesiones vertebrales de gravedad que requirieron de una intervención quirúrgica urgente.

Tras el accidente, Rott fue trasladada inicialmente al Hospital de Playa del Carmen. Luego fue derivada al Hospital General Agustín O’Horán, en Mérida, donde permanece internada . Su estado fue calificado como crítico por los médicos locales, quienes advierten que necesita una cirugía de alta complejidad para evitar secuelas neurológicas.

En diálogo con los medios locales, la familia de la paciente declaró que la atención médica que recibió en México no ha sido adecuada. Asimismo, los familiares denunciaron que los centros privados exigieron montos que no pueden afrontar para realizar la intervención requerida. Esa situación motivó la solicitud de asistencia a autoridades diplomáticas y gubernamentales argentinas.

En ese marco, se iniciaron gestiones con el consulado argentino en México y con el Gobierno de Río Negro. Finalmente, tras una intervención directa del gobernador Alberto Weretilneck, se logró la asignación de un avión sanitario para concretar el traslado de Karina Rott desde Mérida hasta la ciudad de Buenos Aires.

Según explicó Belén, amiga de Karina, “el gobernador le consiguió un avión sanitario. Solo falta la autorización del hospital para poder traerla y operarla acá, porque en México los costos son imposibles de afrontar”.

El traslado está supeditado al alta médica de vuelo por parte del hospital mexicano. Hasta que se emita esa autorización, la paciente permanece en observación, sin haber sido operada. Profesionales argentinos que siguen su evolución advirtieron que la demora en la intervención quirúrgica podría tener consecuencias irreversibles. “Corre riesgo en cada segundo que pasa”, indicó Belén.

Cómo colaborar con la familia de Karina

Ante la urgencia de la situación, familiares y allegados activaron una colecta solidaria para reunir fondos destinados a cubrir los gastos médicos asociados a la atención de emergencia. Las donaciones pueden enviarse al alias bancario porkari2.0, a nombre de Melanie Jacqueline Rott, hermana de la mujer internada.

Captura de pantalla 2025-10-22 093253

Karina Rott viajaba sola cuando ocurrió el accidente. La familia señaló que no dispone de recursos económicos para afrontar los tratamientos que le fueron presupuestados en México. La intervención quirúrgica que necesita no fue realizada hasta el momento por falta de fondos y por la espera del traslado sanitario.