Fuertes lluvias y calor extremo: así estará el clima en México este martes

El nuevo frente frío y una zona de baja presión marcarán este martes en México , con lluvias en el sur, viento en el norte y un descenso general de temperatura. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que las condiciones seguirán inestables en gran parte del país, con cielo cubierto y un ambiente húmedo en varias regiones.

Durante la jornada, un canal de baja presión y una vaguada en altura afectarán el oriente y el sureste del territorio, generando lluvias muy fuertes a intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Estas precipitaciones estarán acompañadas por tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

En el sur de México, la presencia de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca mantendrá las lluvias durante gran parte del día. En estas entidades, así como en Tabasco y Campeche, se prevén precipitaciones de 50 a 150 mm, lo que podría provocar crecidas de ríos y deslaves en zonas montañosas.

El oleaje elevado, de entre 2 y 3 metros, se extenderá a lo largo de las costas de Oaxaca y Chiapas, especialmente en el golfo de Tehuantepec, donde además se esperan vientos con rachas de hasta 70 km/h .

Mientras tanto, en el norte y noroeste de México, un nuevo sistema frontal y la corriente en chorro subtropical generarán rachas de viento de 50 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, junto con un leve descenso de las temperaturas. En Baja California, la entrada de aire frío mantendrá el ambiente más fresco y cielo parcialmente nublado.

El clima en México se mantendrá variable: humedad, nubosidad y calor en el día, con aire más fresco hacia la noche.

En el centro del país, la combinación de humedad proveniente del Pacífico y del golfo de México dejará chubascos y lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y el Estado de México, con cielo mayormente nublado por la tarde y noche.

El clima en la península y las temperaturas del día

En la península de Yucatán, la humedad y la vaguada en altura propiciarán lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con actividad eléctrica y ambiente cálido. Las temperaturas máximas alcanzarán los 40° en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Campeche, mientras que las mínimas descenderán a 0° o por debajo en zonas serranas de Baja California, Durango y el Estado de México.

Panorama general del clima en ciudades de México: