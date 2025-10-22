SAT quitará una parte del aguinaldo a quienes reciban esta cantidad y la ley de México lo respalda

Después de recibir tu aguinaldo, qué impuesto se tiene que pagar y por qué. Te contamos cuáles son las recomendaciones para evitar incovenientes.

Esto es lo que podría suceder con tu aguinaldo.

El Servicio de Administración Tributaria, conocido como SAT, es un órgano de la Secretaría de Haciendo y Crédito Público que se encarga del cobro de impuestos en México. Esta institución informó que descontará una parte del aguinaldo si el mismo excede un monto determinado.

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, todo trabajador formal tiene derecho a recibir al menos 15 día de salario como aguinaldo anual, el cual debe pagarse el 20 de diciembre de cada año. Pero el SAT estableció que el aguinaldo puede estar sujeto al Impuesto Sobre la Renta si supera 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Laboratorio ciencia trabajadores de la planta de Adium en San Juan Todos los trabajadores formales deberían recibir aguinaldo. Archivo MDZ. ¿Qué sucede con el aguinaldo? Para 2025, la UMA se ubicará en 113.14 pesos, por lo que el excedente equivale a 3.394.20 pesos. Por ejemplo, si el empleado recibe 5 mil pesos de aguinaldo, los primeros 3394.20 estarán libres de ISR. El resto deberá declararse ante el SAT y quedará expuesta a impuestos.

El Impuesto sobre la Renta es el tributo que se aplica sobre los ingresos obtenidos por personas físicas y morales dentro de México. El objetivo es que todos los individuos y empresas contribuyan con el gasto público. Según la ley, están obligados a pagarlo personas físicas que residan y trabajen en México, empresas que operen dentro del país y personas residentes en el extranjero que obtengan ganancias de negocios ubicados en México.