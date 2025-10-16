Aguinaldo para adultos mayores: quiénes del INAPAM podrán cobrarlo este 2025

El INAPAM confirmó que los adultos mayores que participan en el programa Vinculación Productiva recibirán aguinaldo en 2025.

Un adulto mayor con salario mínimo podría recibir alrededor de $3,733 pesos por este concepto.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó que los adultos mayores que participan activamente en el programa de Vinculación Productiva recibirán aguinaldo en 2025.

Este beneficio en México no aplica para todos los adultos mayores con credencial del INAPAM, sino únicamente para quienes se encuentran laborando formalmente dentro del programa, ya que su participación implica una relación laboral que incluye prestaciones de ley.

¿Qué es el programa Vinculación Productiva? Se trata de una iniciativa donde personas mayores de 60 años pueden integrarse al mercado laboral formal bajo condiciones acordes a su experiencia y capacidad. Al formar parte del programa, adquieren derechos laborales como salario base y prestaciones de ley, lo que ahora incluye el aguinaldo.

El 30 de junio vence el plazo para liquidar el aguinaldo y el 4 de julio vence el pago que tienen los empleadores para el mismo. Foto: Shutterstock Solo los participantes del programa Vinculación Productiva del INAPAM accederán al pago del aguinaldo. Shutterstock Quiénes califican Para ser beneficiarios del aguinaldo bajo esta modalidad, deben cumplirse estos requisitos principales:

Tener 60 años o más.

Contar con la credencial vigente del INAPAM.

Formar parte activa del programa de Vinculación Productiva.

Estar contratados formalmente, lo que implica que el patrón otorga prestaciones de ley, incluido el aguinaldo. ¿Cuánto será el aguinaldo y cuándo lo pagarán? La Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y equivaler, como mínimo, a 15 días de salario anual. En caso de que un adulto mayor reciba un salario mínimo de $248.93 pesos, su aguinaldo sería de aproximadamente $3,733.95 pesos.