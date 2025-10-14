Casas en remate del Infonavit: cómo conocer las viviendas disponibles
El Infonavit impulsa la recuperación y venta de viviendas reacondicionadas a través de desarrolladoras e inmobiliarias certificadas.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lleva adelante un programa para recuperar viviendas abandonadas y reinsertarlas en el mercado. El objetivo es ofrecer opciones accesibles a las familias mexicanas, mejorar el entorno urbano y fomentar el arraigo comunitario.
A través del Programa de Regeneración Comunitaria, el organismo impulsa proyectos integrales que buscan disminuir el rezago urbano y social en distintas regiones del país. Estas acciones se realizan en coordinación con Sedatu, Conavi y ONU-Habitat, siguiendo criterios de vivienda adecuada y desarrollo sostenible.
Cómo acceder al catálogo de viviendas recuperadas del Infonavit
Las casas recuperadas se someten a procesos de rehabilitación para garantizar condiciones dignas de habitabilidad antes de ser ofrecidas nuevamente. Las propiedades recuperadas se comercializan a través de portales inmobiliarios certificados, desarrolladoras asociadas o inmobiliarias acreditadas dentro del programa de Regeneración Comunitaria.
Para conocer el catálogo disponible, los interesados pueden consultar en Infonatel o acudir a una oficina del Infonavit para pedir información actualizada sobre las viviendas recuperadas. También es posible buscar en sitios inmobiliarios que incluyan filtros específicos como “Casas Infonavit”, “viviendas recuperadas” o “remates Infonavit”. Antes de avanzar con la compra, se recomienda verificar el estado del crédito hipotecario y el monto disponible para aplicar a la propiedad elegida.