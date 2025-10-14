Casas en remate del Infonavit: cómo conocer las viviendas disponibles

El Infonavit impulsa la recuperación y venta de viviendas reacondicionadas a través de desarrolladoras e inmobiliarias certificadas.

El programa del Infonavit busca recuperar y reinsertar en el mercado viviendas abandonadas. Foto: Shutterstock

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lleva adelante un programa para recuperar viviendas abandonadas y reinsertarlas en el mercado. El objetivo es ofrecer opciones accesibles a las familias mexicanas, mejorar el entorno urbano y fomentar el arraigo comunitario.

A través del Programa de Regeneración Comunitaria, el organismo impulsa proyectos integrales que buscan disminuir el rezago urbano y social en distintas regiones del país. Estas acciones se realizan en coordinación con Sedatu, Conavi y ONU-Habitat, siguiendo criterios de vivienda adecuada y desarrollo sostenible.

La cuota de los créditos hipotecarios aumenta de acuerdo a la inflación. Foto: Freepik Las casas recuperadas se ofertan a bajo costo y cumplen con criterios de vivienda adecuada. Foto: Freepik Cómo acceder al catálogo de viviendas recuperadas del Infonavit Las casas recuperadas se someten a procesos de rehabilitación para garantizar condiciones dignas de habitabilidad antes de ser ofrecidas nuevamente. Las propiedades recuperadas se comercializan a través de portales inmobiliarios certificados, desarrolladoras asociadas o inmobiliarias acreditadas dentro del programa de Regeneración Comunitaria.