Cómo acceder a una vivienda del Bienestar: lo que hay que saber sobre los créditos de Infonavit

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) avanza en la entrega de viviendas del Bienestar.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es el organismo encargado de otorgar créditos y subsidios para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda propia. Busca garantizar que puedan adquirir, construir o mejorar un hogar, con condiciones de pago adaptadas a sus ingresos.

Dentro de los programas de Infonavit se encuentra la entrega de viviendas del Bienestar, especialmente destinadas a sectores tradicionalmente excluidos, como jefas de familia, personas con discapacidad y comunidades indígenas. Estas viviendas priorizan la accesibilidad, la cercanía a servicios básicos y condiciones dignas de habitabilidad, con costos más bajos que los del mercado tradicional.

Se reactivó la oferta de créditos hipotecarios UVA por parte de varias entidades bancarias. Foto: Archivo MDZ Como requisitos para participar se encuentra ganar entre 1 y 2 salarios mínimos. Foto: Archivo MDZ Para acceder a una vivienda del Bienestar, los interesados deben ser derechohabientes de Infonavit, contar con un historial de aportes activos y presentar documentación que respalde su situación social. La postulación se realiza a través de los programas de vivienda social habilitados, que incluyen sorteos o asignación por orden de prioridad según las necesidades de cada familia.

Una vez aprobado el crédito o subsidio, Infonavit financia la construcción o adquisición de la vivienda, con plazos de pago adaptados a los ingresos del beneficiario. Este programa no solo ofrece un hogar, sino que también integra a los sectores más vulnerables al sistema de propiedad formal, fomentando la inclusión social y mejorando la calidad de vida.

¿En qué estados se entregan Viviendas del Bienestar? Aunque no se detalló el volumen total de viviendas del programa sexenal listas para su entrega, se informó que los primeros estados beneficiados serán Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Coahuila, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.