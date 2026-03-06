¡Tristísimo! Los tesoros que Raúl Portal guardaba de El Portal de las mascotas fueron desechados en la basura

Una disputa por una sucesión dejó los recuerdos del histórico conductor en la calle y generó el repudio de sus colegas. Así se ven los recuerdos de Raúl Portal.

Raúl Portal falleció en 2020, dejando un legado que hoy es objeto de una cruda disputa legal. / Archivo MDZ

El mundo del espectáculo quedó en shock tras una serie de imágenes que circularon en las redes sociales, donde se ve el triste final de los tesoros de un ícono de la pantalla chica. Juan Parodi, reconocido director de artes escénicas, fue quien dio la voz de alarma al mostrar cómo la histórica vivienda de Raúl Portal estaba siendo vaciada sin piedad.

5WMD4T5CIZDB3H7D6ZN2UZG3PI El escritorio de "El Portal de las Mascotas" terminó tirado en un contenedor de basura. La Criti Lo más doloroso para los fanáticos fue ver objetos que marcaron una era de la televisión argentina, como el emblemático escritorio con la chapa de El Portal de las Mascotas, arrojados directamente a un contenedor de basura en la vía pública.

Te puede interesar Danelik Star confesó que le dieron una sustancia en Gran Hermano

La interna familiar de Raúl Portal detrás del despojo La explicación a semejante desprecio por la historia del conductor llegó de la mano de su hijo, Gastón Portal, quien aclaró el trasfondo legal que derivó en esta situación. En una charla con La Criti, el productor detalló que la vivienda de la calle Piamonte no estaba a nombre de su madre biológica, sino de Lucía, la pareja de Raúl que nunca llegó a casarse legalmente con él.

raul-portal-amaba-a-los-animales-foto-xjuanparodi-RLUEUBLOXVG47PTTBNCMKMCWRQ Juan Parodi denunció el vaciamiento de la histórica casa del recordado Raúl Portal. La Criti Tras el fallecimiento de Raúl Portal a los 81 años en 2020, la situación dominial se volvió un caos. “Esa fue nuestra casa por más de 30 años, pero estaba a nombre de Lucía... entonces cuando él murió aparecieron de la nada unos primos que la reclamaron como sucesión”, confesó con amargura.

El heredero del animador aseguró que el acceso al inmueble fue sumamente restringido durante el proceso judicial, lo que impidió rescatar la totalidad del patrimonio emocional de la familia. A pesar del operativo de limpieza que terminó con muebles y archivos en el asfalto,