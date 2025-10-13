La picante burla de la Selección argentina Sub 20 a México tras eliminarlo del Mundial

Luego del triunfo 2-0 para meterse en semifinales, la Selección argentina Sub 20 se retiró del estadio con una chicana a los aztecas que generó el estallido en las redes.

La Selección argentina Sub 20 se quedó con un duelo muy picante y lleno de morbo ante México, a quien venció 2-0 para eliminarlo en cuartos de final del Mundial de Chile. Luego del clima caldeado entre selecciones en la previa y en el post partido, los jugadores de la Albiceleste se retiraron del estadio con una picante chicana para los aztecas.

Luego de lograr la clasificación a semifinales, el plantel de Diego Placente se fue escuchando música en un parlante de mano y, al pasar por la zona mixta, pusieron la cortina del Chavo del 8, la mítica serie mexicana. El video fue compartido por el periodista Octavio Petrich y, claro, no tardó en viralizarse en las redes sociales.

La Selección argentina Sub 20 se retiró del estadio ¡con el Chavo del 8 de fondo! Más allá de eso, la chicana vinculada a la apertura del programa de Chespirito duró apenas unos segundos: casi al instante, los juveniles la cambiaron por una canción de Callejero Fino, el músico argentino. El momento generó el estallido de los futbolistas de la Sub 20, que se retiraron del Julio Martínez Prádanos entre risas y con mirada cómplices.

Día y hora de Argentina-Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 Luego del contundente triunfo ante México, la Selección de Placente ya piensa en las semifinales contra Colombia, que viene de dejar afuera a España. Dicho encuentro se jugará este miércoles 15 de octubre desde las 20.00 (hora de Argentina) en el Estadio Nacional de Chile y ganador obtendrá el boleto directo a la final del Mundial Sub 20, torneo que Argentina no conquista desde 2007.