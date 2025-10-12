La pícara sentencia del DT de la Sub 20 de México sobre el tumulto del final con Argentina: "Sabíamos que ellos son..."

Eduardo Arce, que tuvo un fuerte cruce con Placente en los bancos, se refirió al disturbio del final y lanzó un picante dardo para los jugadores argentinos.

La Selección argentina volvió a revalidar su histórica supremacía ante México en todas las categorías. Esta vez, de la mano de la Sub 20 de Diego Placente, que venció 2-0 al conjunto azteca y lo eliminó del Mundial de Chile en cuartos de final.

Una vez consumada la victoria albiceleste, el partido se desvirtuó y hubo fuertes disturbios sobre el final producto de la impotencia de los futbolistas aztecas. Una situación que, además, decantó en un tenso cruce entre los entrenadores afuera de la línea de cal: Platense mandó a callar a Eduardo Arce, DT rival, ante sus reiteradas protestas.

En conferencia de prensa, el entrenador de la Sub 20 de México analizó el partido y se lamentó por la eliminación: “Sabíamos cómo iba a ser el partido, me lo imaginé de una manera que salió totalmente, es más, hasta exagerado de parte de ellos de cedernos la pelota, la iniciativa, los controles, el momento. Ellos obviamente al tener a favor el marcador tiraron para atrás, nos cerraron espacios, hicieron que circuláramos de más la pelota y no pudimos encontrar la profundidad que queríamos”.

La picante frase del DT de la Sub 20 de México contra Argentina luego del tumulto No obstante, Arce, al igual que Diego Placente, fue consultado por el tumulto que se armó en el final y afirmó que su equipo perdió la cabeza, pero se las ingenió para dejar una picante frase contra Argentina: “¿Si perdimos la cabeza? Sí, la verdad que sí, al final… igual no me quiero meter en eso porque es parte del futbol, lo que dicen ellos, lo que decimos nosotros, creo que tiene que quedar ahí, pero cuando se dicen esas cosas en ese momento te revoluciona un poco entonces, sabíamos que ellos son buenos en eso“, sentenció.