"Por siempre": la novia del modelo argentino asesinado en México le dedicó una desagarradora despedida

Mariana Ávila, novia del modelo Fede Dorcaz, se despidió con desgarradores mensajes al joven asesinado el viernes en México.

El joven artista Fede Dorcaz, de 29 años, fue asesinado el pasado viernes 10 de octubre en Ciudad de México tras resistirse a un intento de robo. El suceso conmocionó a sus seres queridos, especialmente a su novia, la cantante mexicana Mariana Ávila.

Mariana Ávila, devastada por el asesinato de Fede Dorcaz

El artista se encontraba cerca de participar junto a su pareja en el programa "Las Estrellas Bailan en Hoy". Tras la confirmación del trágico suceso, Mariana Ávila utilizó sus redes sociales para compartir una desgarradora despedida que evidenció la profunda angustia que la invadía.

La cantante mexicana recurrió a su cuenta de X para escribir una serie de posteos dirigidos a su pareja. En ellos, Ávila expresó su dolor y el amor incondicional que sentía por Dorcaz: "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre".

fede y mariana avila (3) Fede Dorcaz fue asesinado en Ciudad de México. Instagram Mariana Ávila El siguiente mensaje de la joven fue desgarrador, demostrando que aún no lograba asimilar la pérdida. “No quiero estar un día más sin ti,nenito. Estoy esperando tu mensaje de buenas noches, amor, por favor vuelve. Sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado”, expresó en un emotivo comentario que se viralizó.

Además de las palabras, Mariana Ávila compartió un video de una entrevista de Fede Dorcaz en el que él agradecía a los mexicanos por recibir de buena manera a los extranjeros. La cantante dedicó ese clip a su pareja: “Amaste a México con todo tu ser, así como todos los que te conocimos te amamos a ti”.