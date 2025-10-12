La peculiar explicación de Mascherano sobre por qué Messi jugó para Inter Miami en plena fecha FIFA: "Hablé con Scaloni y..."

Lionel Messi fue desafectado de la Selección para sumarse al partido de Inter Miami ante Atlanta United y Javier Mascherano dio su versión de los hechos. ¿Cómo se gestó?

Tal como se especuló durante el transcurso de la semana, Lionel Messi fue desafectado del amistoso entre la Selección argentina y Venezuela en Estados Unidos para sumarse nuevamente a Inter Miami. Y claro, fue inevitable que Javier Mascherano no hable de la presencia del astro argentino en plena fecha FIFA

“Ayer, antes del partido (Argentina vs Venezuela), hablé con Scaloni y me dijo que no lo iba a utilizar, que lo iba a desafectar. Hablé con Leo para que pudiera jugar hoy”, explicó en conferencia de prensa el DT luego de la goleada 4-0 ante Atlanta United con una actuación brillante del 10 (dos goles y una asistencia).

La explicación de Mascherano luego de que Messi se reincorporara a Inter Miami Siguiendo esa línea, el Jefecito comentó que la decisión fue consensuada entre todas las partes y con el aval absoluto de la Pulga: “(Scaloni) No tenía intención de ponerlo ayer, quería ver otras cosas; como dijo previamente, fue una decisión de él. Y, bueno, claramente vimos la oportunidad de que, al no jugar ayer contra Venezuela, podíamos utilizarlo. Claramente Leo también estaba predispuesto a hacerlo, más allá de haber entrenado toda la semana con la Selección”.

Mascherano habló de la presencia de Messi en Inter Miami tras ser desafectado de la Selección. Mascherano habló de la presencia de Messi en Inter Miami tras ser desafectado de la Selección. Video X: @US_diarioas En sintonía con el contundente triunfo de las Garzas y la importancia del astro argentino, comentó: “Sabemos que es un jugador totalmente especial, es único, y para nosotros, más allá de no haber entrenado con nosotros, bueno, ya vimos lo que hizo hoy. Nos ayudó a ganar y consiguió anotar, que para él también era importante. La victoria es importante porque nos asegura el tercer lugar y, bueno, ahora con esperanzas de poder presionar un poco a Cincinnati, a ver si puede tener un traspié y nosotros aprovecharlo el fin de semana que viene”.