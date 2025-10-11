La tajante explicación de Lionel Scaloni sobre la ausencia de Messi en Argentina-Venezuela: "Queríamos..."

Lionel Scaloni despejó dudas sobre la ausencia del capitán. El DT contó los motivos, valoró la prueba del equipo y anticipó cambios para el próximo amistoso.

El entrenador argentino explicó la decisión de dejar afuera a Messi, analizó el triunfo ante Venezuela y adelantó que habrá rotación frente a Puerto Rico.

Tras el triunfo de la selección argentina ante Venezuela en Miami, Lionel Scaloni aclaró por qué Lionel Messi no participó del amistoso. En conferencia de prensa, el técnico fue contundente al explicar que se trató de una decisión exclusivamente suya:

“Decidí yo que Leo no juegue. Queríamos probar a Lautaro y a Julián, y teníamos al Flaco López en el banco. Me parece que era una opción válida y que al final no pudo entrar el Flaco, así que lo hará en el siguiente partido. Fue una decisión mía, simplemente eso”.

Consultado sobre la posibilidad de que Messi tenga minutos en el próximo amistoso frente a Puerto Rico, Scaloni se mostró cauto: “Sí, creo que sí. Esperemos ver cómo pasan los acontecimientos, esperemos que pueda estar”.

Lionel Scaloni fue claro sobre la ausencia de Messi Lionel Scaloni se refirió a la ausencia de Messi Lionel Scaloni se refirió a la ausencia de Messi TyC Sports El entrenador también analizó lo que dejó el rendimiento del equipo ante la Vinotinto: “El primer tiempo fue bastante bueno, con situaciones de gol, podríamos haber convertido alguno más. En el segundo tiempo, los primeros veinte o veinticinco minutos no fueron buenos. Después cambiamos un poquito el sistema y estuvimos más firmes cuando no teníamos la pelota. La prueba nos sirve un montón porque nos da la pauta de que todos los rivales son difíciles”.

Un mensaje claro para el grupo Scaloni destacó la intensidad con la que los rivales enfrentan a la campeona del mundo y remarcó la importancia de que todos los jugadores estén preparados: “Nos juegan todos al cien por cien, y tenemos que saber que va a ser así siempre. Venezuela hizo su partido, un buen partido, y al final se ganó, que no es lo importante. Lo importante era ver cómo estaba el equipo y dar minutos a quienes no venían jugando tanto en sus clubes”.