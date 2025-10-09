El extraño rumor que Scaloni no negó: ¿Messi no juega el amistoso con la Selección y se suma a Inter Miami?

Lionel Scaloni puso en duda la presencia de Lionel Messi en el amistoso ante Venezuela y no descartó liberarlo para que juegue el sábado con Inter Miami.

El rumor de que Lionel Messi jugaría con Inter Miami por la MLS en medio de los amistosos de la Selección argentina en Estados Unidos empieza a sonar cada vez más fuerte. Y más aún después de las declaraciones de Lionel Scaloni, que puso en duda la presencia del 10 en el partido ante Venezuela de este viernes por la noche.

En conferencia de prensa, un periodista le preguntó al entrenador si había alguna posibilidad de liberar al astro argentino en el choque frente a la Vinotinto para que pueda sumarse a las Garzas, que se está jugando la clasificación a los playoffs y este sábado recibirá a Atlanta United en un duelo clave.

Scaloni no descartó liberar a Messi para que juegue el sábado con Inter Miami Al contrario de lo que se pensaba que iba a responder, Scaloni abrió un interrogante sobre el tema y no descartó que la Pulga deje la concentración en las próximas horas: "Voy a hablar con él esta tarde y después se verá. A tocado jugar acá (Miami) y el segundo partido todavía no sé si está confirmado que se va a jugar acá o no. Ya veremos, son todas hipótesis".

Scaloni puso a Messi en duda para el amistoso ante Venezuela Scaloni puso a Messi en duda para el amistoso ante Venezuela Video: TyC Sports Un indicio fuerte: el 10 no será titular vs. Venezuela Tiempo después de la conferencia, Gastón Edul confirmó en TyC Sports que Messi no será titular en el amistoso ante Venezuela en el Hard Rock Stadium, este viernes desde las 21 (hora de Argentina). Lo cierto es que, al estar en la misma ciudad, es una chance que se estaría barajando y que debería tener una definición inminente.