El mensaje de despedida de Lionel Messi a Miguel Ángel Russo

Desde la concentración con la Selección argentina en Miami, Lionel Messi le dedicó una historia a Miguel Ángel Russo.

La muerte de Miguel Ángel Russo golpeó a todo el mundo del fútbol. El cimbronazo se hizo sentir no solamente en Boca, Rosario Central, Estudiantes y los equipos que dirigió, y no se limitó tampoco al suelo argentino, y jugadores y clubes de todo el planeta le rindieron homenaje.

Dentro de la Selección argentina, muchos futbolistas que tuvieron trato con él, algunos más directo como Leandro Paredes, otros menos, como Ángel Di María, lo despidieron con mensajes en redes. Y en la última hora, Lionel Messi le dedicó también un último adiós.

El posteo de Lionel Messi dedicado a Russo Historia Messi Russo "QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana", escribió la Pulga en las historias de su cuenta de Instagram, en un breve pero sincero texto de parte de alguien que nunca lo tuvo como DT o siquiera lo enfrentó, pero no podía no escribirle unas últimas palabras.