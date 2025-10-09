Presenta:

Deportes

|

Miguel Ángel Russo

El mensaje de despedida de Lionel Messi a Miguel Ángel Russo

Desde la concentración con la Selección argentina en Miami, Lionel Messi le dedicó una historia a Miguel Ángel Russo.

MDZ Deportes

Messi despidió a Russo en redes sociales.

Messi despidió a Russo en redes sociales.

@leomessi y @BocaJrsOficial

La muerte de Miguel Ángel Russo golpeó a todo el mundo del fútbol. El cimbronazo se hizo sentir no solamente en Boca, Rosario Central, Estudiantes y los equipos que dirigió, y no se limitó tampoco al suelo argentino, y jugadores y clubes de todo el planeta le rindieron homenaje.

Dentro de la Selección argentina, muchos futbolistas que tuvieron trato con él, algunos más directo como Leandro Paredes, otros menos, como Ángel Di María, lo despidieron con mensajes en redes. Y en la última hora, Lionel Messi le dedicó también un último adiós.

Te Podría Interesar

El posteo de Lionel Messi dedicado a Russo

Historia Messi Russo

"QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana", escribió la Pulga en las historias de su cuenta de Instagram, en un breve pero sincero texto de parte de alguien que nunca lo tuvo como DT o siquiera lo enfrentó, pero no podía no escribirle unas últimas palabras.

El minuto de silencio de la Selección argentina en honor a Russo

El minuto de silencio de la Selección argentina por la muerte de Russo

El minuto de silencio de la Selección argentina por la muerte de Russo

La noticia de la muerte de Russo se conoció mientras la Selección argentina se entrenaba en Miami de cara al amistoso del viernes ante Venezuela. Al enterarse, Messi y el resto de los jugadores de la Scaloneta se reunieron en círculo y realizaron un respetuoso minuto de silencio en honor a Miguelo.

Archivado en

Notas Relacionadas