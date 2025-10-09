Leandro Paredes recordó a Russo y explicó por qué decidió no volver de Miami para su velatorio

Desde Miami, Leandro Paredes le dedicó unas emotivas palabras a Miguel Ángel Russo y dio el motivo por el que no regresó al país para despedirlo.

Leandro Paredes tomó la palabra desde la concentración de la Selección argentina en Miami para rendirle homenaje a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento. El capitán de Boca, que se encontraba en pleno entrenamiento con la Scaloneta cuando le comunicaron la noticia, recordó al DT y reveló por qué decidió no volver al país para su velatorio.

Las emotivos palabras de Leandro Paredes para Russo "Enterarse de la manera que nos enteramos fue dura, triste. La reflexión es que ver cómo la gente fue a despedirlo, como le da el cariño a su familia, es algo espectacular que pueda pasar. Estuve toda la semana pendiente de cómo estaba Miguel, con Román, el CT del club, desde el primer momento", comenzó diciendo en diálogo con los periodistas.

"Chiqui (Tapia) me lo comunicó, fue difícil ya que estábamos en un entrenamiento y el dolor es muy grande", añadió el campeón del mundo. Visiblemente emocionado, Paredes afirmó: "El legado que deja, la huella que seguramente el tiempo no borrará nunca. Creo que ganó lo más importante de este ambiente que es el respeto de todo el mundo y yo solo tengo palabras de agradecimiento, de respeto, de todo eso que nos llenó de cómo vivir nuestro deporte, de la pasión con la que vivió hasta el último día el fútbol, lo que ha logrado por el fútbol argentino, por nuestro club. Todo eso me lo llevo conmigo".

Por qué no volvió al país para el velatorio Lo que hizo algo de ruido entre los hinchas fue la decisión que tomó el actual jugador del Xeneize de no regresar al país para estar presente en el velatorio de Russo. En base a eso, Paredes explicó el porqué de la decisión: "Le mandé mensajes a todo el cuerpo técnico, a su mujer también, quería estar cerca, nos pusimos a disposición en el momento de la noticia si viajaba o no, creo que tomamos la decisión porque el CT de él me dijo que Miguel hubiese querido que yo me quede acá, que juegue, que lo homenajee jugando al fútbol y eso fue lo que decidimos.