El conmovedor relato de los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo: "Fue mágico; con su señora de la mano"

Gonzalo Belloso, presidente de Central, acompañó a Miguel Ángel Russo durante su internación domiciliaria y reveló cómo fueron los minutos previos a su fallecimiento.

"Se fue en paz", aseguró Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El máximo dirigente del equipo rosarino viajó a Buenos Aires y acompañó al DT de Boca en sus últimos días, una persona con la que forjó un fuerte vínculo que se maximizó en su regresó al banco canalla en 2023.

Belloso fue uno de los tantos que habló de la figura de Miguelo en los medios y recordó cómo fueron sus últimos días: "Nosotros sabíamos que estaba mal y con Carolina (su esposa) vinimos a su casa, nos metimos en un hotel para estar a disposición de su señora, de sus hijos. Íbamos todo el día a su casa, estaba Mario Cordo, que es un gran amigo de él, su representante, su hijo, y otra gente amiga que iba y venía, gente de Boca... La verdad que fue duro verlo en ese desenlace. Dura la pelea. Algunos buenos momentos".

El conmovedor relato de Belloso sobre los últimos minutos de vida de Russo Pero lo más conmovedor del relato del presidente de Central en Radio Mitre fue cuando reveló detalles íntimos de lo que fueron los últimos minutos de vida de Russo: "El momento final la mujer ahí necesitaba un padre (religioso) porque ya estaba medio en desenlace ayer, llamamos a la AFA y a través de (Claudio) Tapia y Pipo Marín, a la hora teníamos un cura ahí, que le dio una bendición. Y ese fue el momento final, todos rodeándolo, rodeando la bendición, el cura que dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo. Y de la mano de su señora, y en ese mismo momento, cuando falleció, bajó el sol, fue como mágico: dijo, 'hasta acá llegué'".

"Una cosa única, increíble, privada, pero bueno, ya lo saben porque su hija estaba completamente emocionada y lo contó en varios lugares. Y entiendo que se fue en paz. Rodeado. Un tipo sumamente respetado y querido y supongo que la gente de bien espera irse así de esta vida. Él lo cumplió con creces", sostuvo.