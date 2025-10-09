La emotiva despedida de Lionel Scaloni a Miguel Ángel Russo: "Dejó una huella imborrable en el mundo del fútbol"

Desde Miami, Scaloni abrió la conferencia de prensa previa al partido con Venezuela con unas emotivas palabras para Miguel Ángel Russo tras su muerte.

Scaloni le decidó una palabras a Russo antes de los amistosos de la Selección.

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años de un paro cardiorrespiratorio y la lamentable noticia sacudió al fútbol mundial, que mostró un respeto generalizado por el técnico de Boca y uno de las más importantes de la historia del fútbol argentino. En ese sentido, Lionel Scaloni abrió su conferencia de prensa con un emotivo mensaje de despedida para el DT.

"Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel (Russo), estábamos todos al tanto de la situación, pero cuando sucede, un tipo tan querido que dejó una huella en el mundo del fútbol, será imborrable", afirmó el entrenador desde Miami, donde la Selección argentina jugará un par de amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

El mensaje de despedida Lionel Scaloni para Miguel Ángel Russo El Gringo también comentó que el plantel completo quedó afectado tras enterarse de la muerte de Russo: "Muy pocas veces todos están de acuerdo de cómo es un tipo, una persona. Muy triste, mandamos un fuerte abrazo a su familia y a sus seres queridos. Nos agarró en el medio del entrenamiento, no sabíamos qué hacer, estábamos en shock, hicimos un minuto de silencio, muy triste".

Scaloni habló en conferencia y le dedicó unas palabras a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento. Scaloni habló en conferencia y le dedicó unas palabras a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento. Video: TyC Sports Después de eso no hay nada más importante. Fuerte abrazo a sus seres queridos y gracias por todo por su legado, por cómo hay que comportarse en una cancha de fútbol", cerró Scaloni. Un gran gesto del DT de Argentina para una verdadera leyenda del fútbol argentina sudamericano.

El homenaje de la Selección a Miguel Ángel Russo en el pleno entrenamiento En pleno entrenamiento en Miami, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y los jugadores de la Albiceleste detuvieron la práctica para realizar un minuto de silencio en su memoria. Fue una acción sencilla pero llena de simbolismo: el campeón del mundo se detuvo para despedir a un campeón de la vida.