El pedido de Miguel Ángel Russo con sus cenizas que conmueve a los hinchas de Rosario Central

Antes de irse, Miguel Ángel Russo le comunicó a su familia una importante decisión respecto a lo que hacer con sus restos. La noticia impactó de lleno al pueblo canalla.

El velatorio de Miguel Ángel Russo en el hall de la Bombonera refleja la huella que dejó marcada el entrenador en el fútbol argentino. Miles de hinchas, con camisetas de diferentes clubes (incluso de River), se acercaron a Brandsen 805 para darle el último adiós a una persona que cosechó lo que siempre sembró: el respeto de todos.

El DT de Boca falleció este miércoles de un paro cardiorrespiratorio tras luchar por muchos años contra un cáncer que le apagó el cuerpo, pero que no le impidió seguir ejerciendo su profesión hasta el último día y se terminó yendo vestido de gala: con los colores azul y oro. Más allá de eso, Miguelo le hizo un pedido muy especial a su familia antes de irse, vinculado a su eterno amor por Rosario Central, uno de los tantos clubes donde es ídolo.

El pedido de Russo con sus cenizas que emociona a los hinchas de Central "Por decisión de Miguel parte de sus cenizas serán arrojadas en el Gigante de Arroyito", informó en su cuenta de X Ezequiel Sosa, periodista que cubre el día a día de Boca para TyC Sports. A sabiendas de eso, Russo será cremado y, cuando llegué el momento, los restos quedarán para siempre en el estadio de su querido Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eze_sosa/status/1976403547790119267?s=46&partner=&hide_thread=false Por decisión de Miguel parte de sus cenizas serán arrojadas en el Gigante de Arroyito. pic.twitter.com/vdNQMjqBBd — Ezequiel Sosa (@Eze_sosa) October 9, 2025 Más allá de eso, aun no se sabe si se arrojarán allí en su totalidad o si también se esparcirán por las canchas de los equipos donde el entrenador de 69 años dejó un legado imborrable a lo largo de sus 36 años de carrera. Por ejemplo, Estudiantes, Lanús y el propio Boca.