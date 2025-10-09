Cristian Traverso quebró en llanto en TV al despedir a Miguel Ángel Russo: "En los peores momentos, daba seguridad"

El fútbol argentino llora el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca, campeón de la Copa Libertadores 2007, la Liga Profesional 2019 y la Copa Diego Armando Maradona en 2021 con el Xeneize, falleció el pasado miércoles por la tarde a sus 69 años por un paro cardiorespiratorio en su casa junto a una de sus hijas.

Esta noticia pegó fuerte en todo el mundo del fútbol, pero sobre todo en quienes vivieron y compartieron un vestuario, una cancha o un momento particular con Miguelo. Tan así fue que logró tocarle una fibra a un excampeón del mundo con el Xeneize (en el 2000) como es Cristian Traverso, hoy parte del staff de Dale al Medio en TyC Sports, quien no pudo contener las lágrimas al recordarlo.

La emoción de Cristian Traverso al recordar a Miguel Ángel Russo La emoción de Cristian Traverso al recordar a Miguel Ángel Russo Tras unos instantes, una vez que pudo recuperar el aliento, contó por qué se emocionó de esa manera: "Yo no sé por qué tengo este cariño con Miguel. Seguramente él querrá que no se emocione, porque es un tipo fuerte. Lo difícil que es bajar y subir del túnel, cruzar la cancha. Si eso no te conmueve, no te llega, es porque no se entiende lo que es la vida", sentenció. "Yo a Miguel lo conocí en Chile, le dolía mucho no haber ganado la semifinal de Copa Libertadores con River. Yo tuve una fractura de tobillo y sin entrenar me preguntó si quería jugar. Me entablillé todo y jugué, si se rompe, se rompe", añadió.

"Por qué digo esto. Hay algo que los cursos de entrenadores y la inteligencia artificial no va a conocer jamás: conocer el vestuario. En los peores momentos, daba seguridad. Por eso me pasa algo con Miguel. Manejaba un vestuario bravo, picante. Y era experto en manejarlo. Por eso todos lo quieren, el día a día, el entrenamiento, los pequeños detalles, lo humano", continuó Traverso.

"Los que vivimos con él sabemos lo que da un entrenador como Miguel. Tengo un cariño especial por él. Siempre le mandaba mensajes. Le preguntaba cómo estaba y siempre le decía mi cariño y respeto. Hace poco no le gustó algo que dije y me llamó. Yo nunca tuve problema con él. Y me dijo te voy a invitar a comer", aseguró.