El mensaje de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para despedir a Miguel Ángel Russo: "Dio todo por el deporte que tanto amó"

Gianni Infantino escribió un mensaje en sus redes sociales para despedir al histórico entrenador de 69 años que perdió la vida el miércoles por la tarde.

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, despidió con un emotivo mensaje al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, a quien definió como “un hombre de fútbol”.

El mensaje de Gianni Infantino para despedir a Miguel Ángel Russo “Lamento profundamente el fallecimiento del entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, un hombre de fútbol que dio todo por el deporte que tanto amó”, comenzó el posteo que compartió Infantino en sus historias de Instagram.

Y agregó: “Más allá de todos sus títulos, nos quedan su impresionante fortaleza y espíritu de lucha. Enviamos nuestras condolencias a todos sus seres queridos. Que descanse en paz”.

image El mensaje de Gianni Infantino a Miguel Ángel Russo. Foto: @gianni_infantino Russo comenzó su tercer ciclo como director técnico de Boca a mediados del 2025 y justamente en el Mundial de Clubes de la FIFA, una iniciativa de Infantino que fue un gran éxito y que tuvo como ganador al Chelsea de Inglaterra.

Miguel Ángel Russo murió el pasado miércoles por la tarde luego de una larga lucha contra el cáncer. Miles de hinchas tanto de Boca como de otros clubes, principalmente de Estudiantes de La Plata y Rosario Central, se reúnen en el Hall Central de Brandsen 805.