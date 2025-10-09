De qué "impensado" equipo era hincha de chico Miguel Ángel Russo: "Mi viejo me llevaba a ver a..."

En 2003, Miguel Ángel Russo había revelado en una entrevista cuál fue su primer amor en el fútbol, un club al que nunca dirigió.

Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable en el fútbol argentino y también del resto del continente. Con un total de 16 equipos dirigidos en más de 35 años de trayectoria, con algunos logró una identificación muy grande, como Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Boca Juniors.

Pero ni el Pincha, en el que jugó toda su carrera como futbolista profesional y del que estuvo a cargo en dos oportunidades, ni el Canalla, en el que estuvo 5 ciclos distintos y dirigió más de 300 partidos, ni el Xeneize, en el que logró su mayor éxito como DT (la Libertadores 2007) y trabajó hasta el último día de su vida, fueron su primer amor.

De qué cuadro era Miguel Ángel Russo de chico Miguel Russo DT de Boca Miguel Ángel Russo durante su última visita a al Ducó. FotoBaires En 2003, en una entrevista con El Gráfico, le preguntaron de qué cuadro era hincha cuando era chico, y Miguelo sorprendió con su respuesta: "Mi padre, que falleció cuando yo tenía cuatro años, vivía en Luna 140 y me llevaba a ver a Huracán", reveló.

Esto resultó, cuanto menos, impensado, ya que con tantos equipos que dirigió en el fútbol argentino, el Globo no fue nunca uno de ellos. Por el contrario, sí estuvo al mando de su máximo rival, San Lorenzo, en dos oportunidades distintas: en 2008 y entre 2024 y este mismo 2025.