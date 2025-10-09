Miguel Ángel Russo: el vínculo con los DT finalistas de la Primera Nacional y el emotivo posteo de ambos

Este miércoles, y tras luchar durante varios años contra una dura enfermedad, falleció el DT de Boca Juniors , Miguel Ángel Russo . El mundo del fútbol lo despidió con un profundo dolor. Se trata de un personaje que dejó su huella en todos los clubes por donde pasó y, por supuesto, en los jugadores a los que dirigió.

Y, justamente, dos de ellos tienen una particularidad: estarán cara a cara este sábado a las 17, en cancha de Platense, dirigiendo a sus equipos en la final de la Primera Nacional , en busca del ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

Se trata de Ariel Broggi , DT de Gimnasia y Esgrima, y de Leandro Gracián , DT de Deportivo Madryn, quienes compartieron muchos años de sus carrera con la camiseta de Vélez Sarsfield y fueron dirigidos en el Fortín por Miguel Ángel Russo.

Tras conocerse ayer la muerte del entrenador que tuvo tres etapas en Boca, que dirigió además a Estudiantes, Rosario Central, Lanús, Millonarios de Colombia, entre otros, tanto Broggi como Gracián dejaron su mensaje en las redes sociales.

El entrenador de Gimnasia compartió la noticia del fallecimiento y destacó, a través de una historia de Instagram: "Dejaste un legado en todos los que tuvimos la suerte de conocerte. QEPD, Miguel".

broggi russo

Mientras tanto, el DT del conjunto patagonico resaltó, en un porteo de la misma red social: "Gracias Miguel! Crecí mucho a tu lado. Me quedo con tus enseñanzas, las risas y alegrías que compartimos. Mis condolencias para su familia. Que Dios te reciba! Descansa en paz".

Gimnasia y Deportivo Madryn jugarán este sábado a las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López, por el primer ascenso a la Liga Profesional, con el arbitraje de Nicolás Ramirez, en un encuentro en el que seguramente se realizará un homenaje a Russo.