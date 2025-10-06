Gimnasia-Deportivo Madryn: la final por el ascenso que tiene a Vélez Sarsfield como protagonista

Este fin de semana se terminó de confirmar quiénes son los protagonistas de la final por el primer ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Gimnasia y Esgrima le ganó en el estadio Víctor Legrotaglie a Defensores de Belgrano 1 a 0 y sentenció su clasificación.

Del otro lado estará Deportivo Madryn , que ya había conseguido el pasaje con su triunfo del pasado fin de semana ante Arsenal.

De esta manera, mendocinos y chubutenses buscarán conseguir, en un mano a mano a partido único, el ascenso a la Liga Profesional , el próximo fin de semana. Dicho encuentro no tiene ni sede ni fecha confirmadas, pero todo indica que sería el sábado 11 de octubre, por la tarde, en el estadio Ciudad de Vicente López, de Platense.

Mientras tanto, Deportivo Madryn se metió en la final luego de sumar, en la misma cantidad de partidos, 60 unidades, con 16 triunfos, 12 empates y 6 derrotas en la Zona A.

El dato curioso de la final entre Gimnasia y Madryn

La final puso sobre la mesa, en la previa, un dato curioso que tiene a Vélez Sarsfield como protagonista. Es que el DT de Gimnasia y Esgrima, Ariel Broggi, y el DT de Deportivo Madryn, Leandro Gracián, no solo fueron compañeros en la primera división del Fortín, sino que compartieron muchas cosas más en la institución.

gracian broggi El DT de Gimnasia, Ariel Broggi, y Leandro Gracián, en su etapa como jugadores de Vélez.

Broggi, nacido en 1983, y Gracián, en 1982, compartieron durante mucho tiempo momentos en las inferiores del club de Liniers. Al mismo tiempo, cuando llegaron a primera, fueron parte del plantel de Miguel Ángel Russo, campeón en el año 2005, y con buenas campañas en la Sudamericana 2005 y la Libertadores 2006.

El DT del Lobo estuvo en el club desde el 2003 hasta el 2007, mientras que el Tano, antes de su paso por Monterrey y Boca Juniors, jugó en Vélez desde el 2003 al 2006.

En ese plantel campeón del Torneo Clausura 2005, también estaban Cristian Bardaro, ayudante de campo de Broggi en Gimnasia, Sebastián Peratta, actual manager de Independiente Rivadavia, y Emanuel Centurión, quien terminó su carrera en la Lepra mendocina y se quedó en Mendoza.