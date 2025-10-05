Gimnasia, aferrada a la ilusión: las imágenes del pase a la final en el Víctor

El estadio Víctor Antonio Legrotaglie fue testigo de la ilusión. Gimnasia y Esgrima de Mendoza se metió en la gran final por el primer ascenso a la Primera División tras vencer a Defensores de Belgrano. Quedó a un partido de acceder a la más importante competencia actual del fútbol argentino por primera vez en su historia.

Hubo simbiosis. Los hinchas del Lobo colmaron su estadio y celebraron junto a los jugadores la clasificación. Hubo postales que quedarán en la memoria del hincha. Eso sí, si logran que esa alegría en casa sea ratificada luego en la gran final, que se jugaría casi con seguridad el 11 de octubre en el Estadio Ciudad de Vicente López, con ambos públicos.