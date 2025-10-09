Presenta:

Miguel Ángel Russo

Revelan la estremecedora frase de Miguel Ángel Russo a Riquelme por la que lo llevó como DT a Boca

A pesar de su delicado estado de salud, Russo nunca dejó de trabajar con el fútbol, su bote a tierra ante las peores adversidades.

La relación entre Russo y Riquelme era como de padre e hijo.
Miguel Ángel Russo falleció este miércoles 8 de octubre a los 69 años, luego de luchar arduamente contra el cáncer, desde que se lo detectaran en 2017, cuando era DT de Millonarios de Colombia. Pese a su enfermedad, nunca dejó de trabajar y se dedicó a su pasión hasta el último día de su vida.

Si bien se cuestionó mucho que siguiera al frente de un equipo con un estado tan delicado, y más uno tan grande como Boca Juniors, con toda la exposición y presiones que implica, su voluntad siempre fue seguir vinculado al fútbol hasta el final: ese fue su bote a tierra durante los últimos ocho años frente a todas las adversidades.

El pedido de Miguel Ángel Russo a Juan Román Riquelme

Posteo Chavo Fucks Russo Riquelme

El periodista Diego Fucks, quien supo forjar una muy buena y cercana relación con Miguelo y tenía diálogo cotidiano con él, reveló la estremecedora conversación que tuvo el DT meses atrás, cuando aún estaba en San Lorenzo, con Juan Román Riquelme, antes de concretar su regreso a la Ribera.

"Miguel ya no estaba bien cuando terminó con San Lorenzo. Román sabía y le preguntó por su estado. 'Las cosas no están bien, pero si me va a pasar algo, que sea siendo el DT de Boca'. Román accedió inmediatamente, sin dudar en cumplir el deseo de su amigo/padre", aseguró el Chavo, dejando a las claras la última voluntad el histórico entrenador.

Abrazo Riqulme Russo entrenamiento Boca
Russo y Riquelme, fundidos en un caluroso abrazo durante las prácticas de Boca en el predio de Ezeiza.

"Fue un acto de amor de Riquelme. Ambos tienen un vínculo muy sólido desde los días gloriosos de 2007 y eso fue lo que expresó el abrazo final del sábado 27 de septiembre de 2025 en la casa de Miguel. Ambos sabían que el final estaba cerca y decidieron transitarlo juntos", agregó Fucks.

El velatorio de Russo en la Bombonera

PORTADA Velatorio Russo Bombonera

