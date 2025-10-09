Revelan la estremecedora frase de Miguel Ángel Russo a Riquelme por la que lo llevó como DT a Boca

A pesar de su delicado estado de salud, Russo nunca dejó de trabajar con el fútbol, su bote a tierra ante las peores adversidades.

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles 8 de octubre a los 69 años, luego de luchar arduamente contra el cáncer, desde que se lo detectaran en 2017, cuando era DT de Millonarios de Colombia. Pese a su enfermedad, nunca dejó de trabajar y se dedicó a su pasión hasta el último día de su vida.

Si bien se cuestionó mucho que siguiera al frente de un equipo con un estado tan delicado, y más uno tan grande como Boca Juniors, con toda la exposición y presiones que implica, su voluntad siempre fue seguir vinculado al fútbol hasta el final: ese fue su bote a tierra durante los últimos ocho años frente a todas las adversidades.

El pedido de Miguel Ángel Russo a Juan Román Riquelme Posteo Chavo Fucks Russo Riquelme El periodista Diego Fucks, quien supo forjar una muy buena y cercana relación con Miguelo y tenía diálogo cotidiano con él, reveló la estremecedora conversación que tuvo el DT meses atrás, cuando aún estaba en San Lorenzo, con Juan Román Riquelme, antes de concretar su regreso a la Ribera.

"Miguel ya no estaba bien cuando terminó con San Lorenzo. Román sabía y le preguntó por su estado. 'Las cosas no están bien, pero si me va a pasar algo, que sea siendo el DT de Boca'. Román accedió inmediatamente, sin dudar en cumplir el deseo de su amigo/padre", aseguró el Chavo, dejando a las claras la última voluntad el histórico entrenador.

Abrazo Riqulme Russo entrenamiento Boca Russo y Riquelme, fundidos en un caluroso abrazo durante las prácticas de Boca en el predio de Ezeiza. @BocaJrsOficial "Fue un acto de amor de Riquelme. Ambos tienen un vínculo muy sólido desde los días gloriosos de 2007 y eso fue lo que expresó el abrazo final del sábado 27 de septiembre de 2025 en la casa de Miguel. Ambos sabían que el final estaba cerca y decidieron transitarlo juntos", agregó Fucks.