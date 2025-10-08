Cómo fue la lucha de Miguel Ángel Russo contra el cáncer: "No le tuve miedo a la muerte"

Russo falleció tras batallar 8 años contra el cáncer, en los que dejó muchas frases memorables y siempre tuvo al fútbol como sostén para seguir adelante.

Este miércoles 8 de octubre falleció Miguel Ángel Russo a sus 69 años de edad, tras una larga lucha contra el cáncer que se complicó abruptamente en el último mes y medio, en el que su trabajo como director técnico de Boca Juniors se vio muy afectado por sus problemas de salud.

En 2017, cuando era entrenador de Millonarios de Colombia, le diagnosticaron cáncer de vejiga y, en una intervención quirúrgica posterior, se le detectó un tumor en la próstata. A lo largo de los años, pasó por muchos tratamientos; por momentos su salud mejoró y se mantuvo bien y estable durante períodos prolongados, y en muchos otros su estado empeoró y debió quedar bajo supervisión médica. El fútbol, como él mismo se encargó de reiterarlo en incontables oportunidades, siempre estuvo ahí para ayudarlo a seguir adelante y mantenerse en pie.

A principios de 2018, al poco tiempo de que se conociera públicamente su enfermedad, y de realizar las primeras sesiones de quimioterapia e intervenciones médicas, lanzó una frase que lograría impactar y conmover muy fuertemente a los fanáticos y medios deportivos de todo el mundo.

"Todos en el club sabían lo que me pasaba y me respetaron muchísimo. El silencio es bueno. Estoy agradecido a la gente, al equipo médico, al grupo oncológico, que me dieron mucho amor. Esto se cura con amor, nada más", declaró con la voz quebrada y al borde de las lágrimas, generando un aplauso generalizado y la ovación de todos los presentes en la sala conferencia de prensa.

En 2024, poco después de cumplir los 68 años, en su último ciclo por Rosario Central, en medio de las dificultades por su salud, volvió a emocionar al mundo del fútbol: "Soy solidario, es la única manera, no hay otra. A mí me toca lucharla en forma privada, no me gusta todo el ruido. Mi cabeza dispara atrás de una pelota", apuntó ante la prensa con un nudo en la garganta.