Último adiós: Miguel Ángel Russo será velado en la Bombonera

Boca puso a disposición su estadio para despedir a Miguel Ángel Russo. La ceremonia comenzará este jueves por la mañana y se extendería hasta el viernes.

Alejandro Doldán Sánchez

La Bombonera despedirá a Miguel Ángel Russo.

Fotobaires

Tras luchar 8 años contra el cáncer, y luego de un último mes y medio muy complicado en el que debió ser internado numerosas veces y vio afectado su trabajo como DT de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo falleció este miércoles en su casa a los 69 años.

Inmediatamente, en Brandsen 805 pusieron a disposición de la familia la Bombonera, donde finalmente el histórico exentrenador será velado desde este jueves como un último adiós a quien le diera su última Copa Libertadores al Xeneize.

Según detalló Tato Aguilera, periodista que cubre el día a día de la institución Azul y Oro, la ceremonia comenzará a las 8 horas de mañana y se llevará a cabo en el hall principal, donde todos los fanáticos de Boca, los distintos clubes que dirigió y de todo el fútbol argentino y sudamericano en general podrán despedir a Miguelo.

El partido contra Barracas Central quedó postergado

Debido a este fuerte acontecimiento, la Liga Profesional de Fútbol decidió postergar el partido de este sábado entre Boca y Barracas Central, que iba a llevarse a cabo en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia.

El comunicado oficial de Boca Juniors

Así informó el cuadro de la Ribera la dolorosa noticia: "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!"

