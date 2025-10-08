Último adiós: Miguel Ángel Russo será velado en la Bombonera

Boca puso a disposición su estadio para despedir a Miguel Ángel Russo. La ceremonia comenzará este jueves por la mañana y se extendería hasta el viernes.

Tras luchar 8 años contra el cáncer, y luego de un último mes y medio muy complicado en el que debió ser internado numerosas veces y vio afectado su trabajo como DT de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo falleció este miércoles en su casa a los 69 años.

Inmediatamente, en Brandsen 805 pusieron a disposición de la familia la Bombonera, donde finalmente el histórico exentrenador será velado desde este jueves como un último adiós a quien le diera su última Copa Libertadores al Xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tato_Aguilera/status/1976069961790660653&partner=&hide_thread=false Miguel Ángel Russo será velado en el hall principal de La Bombonera.

Merecido homenaje para el DT campeón de América, de la liga Argentina y de la Copa Diego Maradona con Boca Juniors. pic.twitter.com/YCC1ponPHl — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) October 8, 2025 Según detalló Tato Aguilera, periodista que cubre el día a día de la institución Azul y Oro, la ceremonia comenzará a las 8 horas de mañana y se llevará a cabo en el hall principal, donde todos los fanáticos de Boca, los distintos clubes que dirigió y de todo el fútbol argentino y sudamericano en general podrán despedir a Miguelo.