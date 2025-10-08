Murió Miguel Ángel Russo: el día que se enojó por los rumores sobre su salud

Tras el 1-1 entre Boca y Rosario Central, a Russo le habían consultado por su salud, pero la pregunta le molestó y respondió de manera cortante.

Un mes atrás, Boca Juniors y Rosario Central empataban 1-1 en Arroyito por la fecha 8 del torneo Clausura con goles de Rodrigo Battaglia para la visita y Ángel Di María para los locales. Este encuentro había marcado el regreso de Miguel Ángel Russo al Gigante, en donde los hinchas lo recibieron con un caluroso y sonoro aliento.

Además del condimento especial por enfrentar a su exequipo, el cotejo de aquella jornada había tenido una carga emocional extra para el DT xeneize, ya que había podido estar presente en la cancha tras unas difíciles semanas en las que había sido internado por una infección urinaria y pasado varios días sin trabajar en el club hasta recuperarse.

Esta situación generó una gran preocupación en todo el mundo del fútbol. En ese sentido, como se esperaba que sucediera, en la conferencia de prensa post partido le consultaron a Miguelo cómo se sentía de salud. La pregunta no le hizo mucha gracia. "Ustedes, ¿cómo me ven? Hubo muchos que dijeron muchas tonterías, y a mí me entran por un oído y me salen por el otro, nada más", respondió enojado en primer término.

"El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Si estoy trabajando con todo, es porque tengo el alta de todo y la familia es la primera", sentenció a continuación. Si bien no dio más detalles al respecto, es muy probable que se haya referido a las versiones que habían trascendido en los medios durante las semanas previas acerca de que sus familiares y círculo íntimo no querían que volviera a dirigir ante el delicado cuadro que atravesaba.