El emotivo recuerdo con el que Juan Sebastián Verón despidió a Miguel Ángel Russo: "Fue parte de mi familia"
Juan Sebastián Verón recordó de manera emotiva al histórico entrenador y emblema de Estudiantes, fallecido el pasado miércoles por la tarde a sus 69 años.
El mundo del fútbol está de luto: Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y reconocido por todo el fútbol argentino, falleció el pasado miércoles por la tarde a sus 69 años de un paro cardiosrespiratorio en su hogar junto a una de sus hijas, dejando una huella profunda en todos los que compartieron vestuarios, canchas y sueños con él.
Ante esta noticia, todos los clubes del fútbol argentino, hinchas, jugadores, presidentes y hasta excompañeros despidieron a Miguelo en las redes sociales. Incluso, el cuadro de la Ribera puso a disposición el haul de la Bombonera donde este jueves a partir de las 10 se llevará a cabo el último adiós al entrenador campeón de la Copa Libertadores 2007.
Te Podría Interesar
Además de Boca, Miguel Ángel Russo estuvo vinculado a otros clubes como Lanús, donde ascendió y fue campeón en dos oportunidades, Vélez, club en el que consiguió el título del Apertura 2005, Rosario Central, su casa y donde logró el ascenso en 2012 y fue campeón de la Copa de la Liga Profesional 2023, pero donde también fue amado y respetado por todos sus hinchas es en Estudiantes de La Plata, el club donde únicamente jugó durante toda su carrera profesional y fue campeón como entrenador en la Primera Nacional.
El emotivo recuerdo con el que Juan Sebastián Verón despidió a Miguel Ángel Russo
Uno de los que más lo recuerda por su paso en el Pincha es Juan Sebastián Verón. El actual presidente del elenco platense fue dirigido por Russo y también compartió plantel con su padre, Juan Ramón, época de la que la Brujita recordó esta emotiva anécdota para despedirlo: "Fue parte de mi familia. En su época se pasaba mucho tiempo concentrados, se vivía mucho en el country y las relaciones eran mucho más estrechas y fuertes. El compartió habitación con mi viejo y lo pasaba a buscar", lanzó en diálogo con Sportscenter AM.
Además, cuando se confirmó la noticia, Juan Sebastián Verón escribió un sentido posteo en sus redes sociales para despedir al DT: "Qué difícil éste momento, aún cuesta creerlo. Gracias por tanto, por tu amistad con mi viejo, por llamar siempre para saber cómo estaba Juan, por tu cariño, por ese amor enorme a los colores que nos unían. Te voy a recordar con gratitud. Te vas, pero dejás más de lo que imaginás. Miguel fue de esos héroes que vamos a recordar siempre en nuestras historias. Leyenda de nuestro club. Abrazalos a todos, y dale un gran abrazo a Juan", escribió en sus redes.