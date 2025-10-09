El emotivo recuerdo con el que Juan Sebastián Verón despidió a Miguel Ángel Russo: "Fue parte de mi familia"

El mundo del fútbol está de luto: Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y reconocido por todo el fútbol argentino, falleció el pasado miércoles por la tarde a sus 69 años de un paro cardiosrespiratorio en su hogar junto a una de sus hijas, dejando una huella profunda en todos los que compartieron vestuarios, canchas y sueños con él.

Ante esta noticia, todos los clubes del fútbol argentino, hinchas, jugadores, presidentes y hasta excompañeros despidieron a Miguelo en las redes sociales. Incluso, el cuadro de la Ribera puso a disposición el haul de la Bombonera donde este jueves a partir de las 10 se llevará a cabo el último adiós al entrenador campeón de la Copa Libertadores 2007.

Además de Boca, Miguel Ángel Russo estuvo vinculado a otros clubes como Lanús, donde ascendió y fue campeón en dos oportunidades, Vélez, club en el que consiguió el título del Apertura 2005, Rosario Central, su casa y donde logró el ascenso en 2012 y fue campeón de la Copa de la Liga Profesional 2023, pero donde también fue amado y respetado por todos sus hinchas es en Estudiantes de La Plata, el club donde únicamente jugó durante toda su carrera profesional y fue campeón como entrenador en la Primera Nacional.

El emotivo recuerdo con el que Juan Sebastián Verón despidió a Miguel Ángel Russo Uno de los que más lo recuerda por su paso en el Pincha es Juan Sebastián Verón. El actual presidente del elenco platense fue dirigido por Russo y también compartió plantel con su padre, Juan Ramón, época de la que la Brujita recordó esta emotiva anécdota para despedirlo: "Fue parte de mi familia. En su época se pasaba mucho tiempo concentrados, se vivía mucho en el country y las relaciones eran mucho más estrechas y fuertes. El compartió habitación con mi viejo y lo pasaba a buscar", lanzó en diálogo con Sportscenter AM.