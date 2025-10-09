Alfredo Berti y una única duda en la Lepra de cara al clásico con el Tomba

Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz este domingo a las 16.45 en el Bautista Gargantini , por la fecha 12 del Torneo Clausura de Primera División. El clásico tendrá una importancia especial porque, más allá de la rivalidad, hay tres puntos claves en juego.

La Lepra y el Tomba no vienen bien en el certamen y necesitan la victoria para despegar en la recta final del certamen. El equipo de Alfredo Berti está antepenúltimo en la Zona A, con solo dos victorias en el certamen, mientras que los de Walter Ribonetto ocupan la anteúltima posición de la Zona B. Es decir, ambos están fuera de los 8 que clasifican a los playoff.

Es por eso que, desde el clásico hasta el final de la fase regular, no tienen margen de error. Puede ser este encuentro el punto de partida para el ganador y un golpe de nocaut para el perdedor.

El partido se disputará en el Bautista Gargantini a las 16.45, con arbitraje de Facundo Tello .

Tras la igualdad con Racing en Avellaneda, la Lepra volvió a los entrenamientos el miércoles y este jueves realizará la práctica formal de fútbol. Es por ello que recién hoy el DT parará el probable equipo para enfrentar a Godoy Cruz .

La novedad es que, tras cumplir la fecha de suspensión, puede volver Leonard Costa, aunque el DT no está convencido de que regrese, tras el buen partido de Alejo Osella en la igualdad frente a la Academia. Esa sería la única duda y el resto del equipo podría ser el mismo.

Es decir que, ante el Tomba, Berti mandaría a la cancha el siguiente 11: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Osella o Costa, Sheuko Studer y Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

Para este juego, Berti no podrá contar con Alex Arce que está de gira con la Selección de Paraguay. El conjunto de Gustavo Alfaro enfrenta en esta fecha FIFA a Corea del Sur y a Japón, ambos en el continente asiático.