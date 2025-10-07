Fuertes críticas de Flavio Azzaro a la CD de Racing por Sebastián Villa tras el partido con la Lepra: qué dijo

El periodista Flavio Azzaro, reconocido hincha de Racing, reaccionó en su canal tras el partido de este lunes y dejó su opinión sobre Sebastián Villa.

Este lunes por la noche, Independiente Rivadavia igualó sin goles ante Racing en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 11 del Torneo Clausura de Primera División. El empate no le sirvió a ninguno, ya que ambos están por el momento afuera de la zona de clasificación a los playoff.

La Lepra se lamentó porque pudo haberse traido los tres puntos, de un escenario difícil, mientras que la Academia se lamentó por no haber podido aprovechar la localía ante un equipo que no viene bien. Es decir, hubo disconformidad de ambas partes.

En ese contexto, en medio de un encuentro mediocre desde lo futbolístico, el delantero colombiano Sebastián Villa se destacó por sobre el resto y provocó la reacción de muchos hinchas de Racing, que se habían ilusionado con él en el último mercado de pases.

Uno de ellos fue Flavio Azzaro, que realizó su habitual reacción post partido, desde la cancha de la Academia, y lanzó fuertes críticas hacia la dirigencia del club de Avellaneda. "¿Vieron que tenían que traer a Villa?", arrancó el video.

"Había que traer a Villa, y no soy un fenómeno, basta con mirar un ratito. 'Ah, no, pero los problemas penales'. Y si juega en Independiente Rivadavia, y Mendoza es Argentina. ¿Cuál es la diferencia? Trajeron a un manager que vivía en Estados Unidos. ¿Qué carajos sabe, Saja?, ¿qué carajos analizó Saja? Milito, ¿vos de verdad dijiste que te preparaste y todo para traer a estos jugadores? No le pegaste a uno", se despachó el polémico periodista.