Independiente Rivadavia empató 0-0 frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda

Independiente Rivadavia empató 0-0 con Racing Club este lunes en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Con este resultado, la Academia quedó con 12 puntos en la Zona A y permanece fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final, al igual que la Lepra que tiene 11.

En la Tabla Anual, el equipo de Gustavo Costas suma 40 puntos y quedó fuera de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, ubicándose décimo, a tres unidades de Barracas Central, el último en ingresar por ahora. La Lepra mendocina corre una suerte similar, con 38 puntos y también fuera de la zona de copas.

Tomás Bottari e Iván Villalba, puntos alto de Independiente Rivadavia en la noche de Avellaneda.

Luego del reconocimiento a Facundo Cambeses por su convocatoria a la Selección argentina, el equipo de Gustavo Costas buscó imponer condiciones y llevar el partido al terreno que más le convenía.

Sin embargo, un par de errores en la salida de Agustín García Basso encendieron las alarmas en la Academia y le dieron a Independiente Rivadavia la chance más clara del primer tiempo: un cabezazo de Matías Fernández que dio en el palo y dejó sin reacción a todo el estadio.

EL PALO LE DIJO QUE NO AL PRIMER GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA ANTE RACING



Las proyecciones de Martirena y Nacho Rodríguez por los costados fueron las armas más peligrosas del local, mientras que las pelotas paradas ejecutadas por Richard Sánchez y Sebastián Villa llevaron peligro en ambas áreas.

A los 17 minutos, la Lepra tuvo otra jugada clara luego de una combinación rápida de toques que dejó a Maxi Amarfil de frente a Facundo Cambeses. El arquero académico respondió con un gran manotazo para evitar la caída de su arco.

ATENTO SCALONI Atajadón de Cambeses para salvar a Racing



El complemento comenzó con mucha intensidad, dado que ambos elencos tuvieron la posibilidad de abrir el marcador. Cambeses fue el que tuvo la acción más destacada de los primeros 13 minutos cuando evitó un gol en contra de Alan Forneris, quien cerró apurado tras un centro rasante de Villa.

ACÁ ESTÁ EL NUEVO ARQUERO DE LA SCALONETA Gran tapada de Cambeses ante Sartori para salvar a Racing



Minutos más tarde, Elías Torres sufrió una torcedura de rodilla en mitad de cancha y debió salir entre gestos de dolor; Adrián Balboa ingresó en su lugar. La mala fortuna continuó para el conjunto de Costas, ya que Franco Pardo, quien había reemplazado a Marcos Rojo, también se lesionó y tuvo que dejar la cancha tras apenas ocho minutos, siendo sustituido por Nazareno Colombo.

Sobre el cierre, Mauricio Cardillo vio la segunda amarilla por una fuerte infracción y la Lepra terminó el encuentro con un hombre menos.

HAY MALAS NOTICIAS PARA INDEPENDIENTE RIVADAVIA Cardillo recibió dos amarillas en pocos minutos



Lo que se le viene a Independiente Rivadavia

Ahora, la Lepra afrontará una cita imperdible: el clásico mendocino frente a Godoy Cruz, que se disputará el domingo 12 de octubre a las 16.45 en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El minuto a minuto de Racing vs Independiente Rivadavia