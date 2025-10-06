Independiente Rivadavia, obligado a sumar y con cambios, visita a Racing en el Cilindro

Independiente Rivadavia tendrá varias modificaciones. La Lepra necesita sumar para escalar posiciones. Juegan en el Cilindro desde las 21.

Independiente Rivadavia visita esta noche a las 21 a Racing por la fecha 11 del Torneo Clausura de Primera División, en una visita de riesgo, por el presente de la Academia, y obligado a sumar para poder despegar en un certamen en el que todavía no arranca.

Más allá del buen presente en la Copa Argentina, en la que debe jugar frente a River Plate en una de las semifinales, en el campeonato, la Lepra se encuentra con 10 puntos y sólo por encima de Aldosivi y Newell's, aunque a escasos 5 puntos del octavo lugar, pensando en meterse entre los clasificados a los playoff.

Mientras tanto, Racing, que viene de caer ante River por los cuartos de final de la Copa Argentina, tiene la cabeza en la semifinal de la Copa Libertadores de América, donde lo espera el Flamengo de Brasil. En el Clausura, la Academia tiene sólo un punto más que la Lepra y también necesita sumar de local esta noche.

Los once de Alfredo Berti La Lepra viene de igualar de local frente a Huracán de Parque Patricios y debe realizar algunas modificaciones obligadas. La primera, por la expulsión de Leonard Costa y la segunda, porque Alex Arce se fue con la Selección de Paraguay para afrontar los partidos amistosos ante Japón y Corea del Sur. Sus reemplazantes serán Sheyko Studer, que regresa luego de la suspensión, y Fabrizio Sartori, respectivamente.

Además, el entrenador azul modificará el esquema y volverá a la línea de 5. De esta manera, Alejo Osella regresará al equipo titular en lugar de Nicolás Retamar.