El deseo de Alex Arce que ilusiona a todo el pueblo leproso

El delantero de Independiente Rivadavia habló tras el empate con Huracán y confesó su anhelo de cara al resto de la temporada.

Alex Arce contó con una situación muy clara en el primer tiempo que no pudo aprovechar.

Luego del empate entre Independiente Rivadavia y Huracán por 0 a 0, en el encuentro correspondiente a la décima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, el delantero de la Lepra Alex Arce se refirió a la igualdad con el Globo y confesó un deseo que hoy ilusiona a todos los simpatizantes de Azul.

El paraguayo analizó el desarrollo del encuentro que se jugó en el Bautista Gargantini y admitió que “el partido creo que fue bastante duro. Un primer tiempo de ida y vuelta, tuvimos nuestras oportunidades, pero lastimosamente no pudimos concretarlas”

independiente rivadavia huracan (10) Independiente Rivadavia no pudo aprovechar las situaciones que tuvo ante Huracán y sigue de mala racha. Alf Ponce Mercado / MDZ

“Creo que en el segundo tiempo no tuvimos tantos chances de hacer gol y bueno, sacamos un empate que ojalá nos sirva mucho al final del torneo”, afirmó el atacante del Azul del Parque sobre una nueva igualdad del equipo de Alfredo Berti, la cuarta en lo que va de torneo.

Arce también se refirió a su rendimiento individual y puntualmente a la jugada mano a mano que tuvo en el primer tiempo que no pudo capitalizar: “Creo que físicamente me estoy sintiendo bien, la verdad que tuve una clarita, pero bueno, son cosas del fútbol, cosas que pasan. Pasó cerquita, no quiso entrar, ya vamos a tener revancha”