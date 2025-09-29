El deseo de Alex Arce que ilusiona a todo el pueblo leproso
El delantero de Independiente Rivadavia habló tras el empate con Huracán y confesó su anhelo de cara al resto de la temporada.
Luego del empate entre Independiente Rivadavia y Huracán por 0 a 0, en el encuentro correspondiente a la décima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, el delantero de la Lepra Alex Arce se refirió a la igualdad con el Globo y confesó un deseo que hoy ilusiona a todos los simpatizantes de Azul.
El paraguayo analizó el desarrollo del encuentro que se jugó en el Bautista Gargantini y admitió que “el partido creo que fue bastante duro. Un primer tiempo de ida y vuelta, tuvimos nuestras oportunidades, pero lastimosamente no pudimos concretarlas”
“Creo que en el segundo tiempo no tuvimos tantos chances de hacer gol y bueno, sacamos un empate que ojalá nos sirva mucho al final del torneo”, afirmó el atacante del Azul del Parque sobre una nueva igualdad del equipo de Alfredo Berti, la cuarta en lo que va de torneo.
Arce también se refirió a su rendimiento individual y puntualmente a la jugada mano a mano que tuvo en el primer tiempo que no pudo capitalizar: “Creo que físicamente me estoy sintiendo bien, la verdad que tuve una clarita, pero bueno, son cosas del fútbol, cosas que pasan. Pasó cerquita, no quiso entrar, ya vamos a tener revancha”
El futbolista de la selección de Paraguay, quien anotó dos goles desde su regreso al cuadro mendocino, también hizo mención el encuentro del próximo jueves a las 18 entre River y Racing, que determinará el rival de Independiente Rivadavia para las semifinales de la Copa Argentina.
“Seguramente lo vamos a ver con los muchachos. El que venga va a ser un partido aparte, una final. Así que esperemos llegar bien para ese partido y poder hacerlo mejor y pasar a la final que todos queremos”, apuntó el delantero.