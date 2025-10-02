Independiente Rivadavia será rival de River en semis de la Copa Argentina: cuándo podrían enfrentarse

Independiente Rivadavia ya conoce a su rival en las semifinales de la Copa Argentina 2025. Será River Plate , que este miércoles derrotó 1 a 0 a Racing en el Gigante de Arroyito y se clasificó entre los cuatro mejores del certamen. Los otros semifinalistas son Argentinos Juniors y Belgrano.

SEMIS CONFIRMADAS @RiverPlate se llevó el último boleto hacia las Semifinales de la 13º edición de #NuestraCopa ¿¡¿QUIÉN DE ESTOS 4 SERÁ EL CAMPEÓN?!? #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/xQsL8IeYFY

La Lepra había logrado su pasaje a semifinales al vencer a Tigre por 3-1 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, con tantos de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio. Ese triunfo histórico le permitió al Azul del Parque instalarse por primera vez en esta instancia.

Con el resultado en Rosario, River se convirtió en el próximo desafío de Independiente Rivadavia . El Millonario se impuso gracias a un gol tempranero de Maximiliano Salas y terminó dejando en el camino a Racing, que sufrió la expulsión de Adrián “Maravilla” Martínez en tiempo de descuento.

El cruce entre River e Independiente Rivadavia será uno de los más atractivos de la Copa Argentina, con un duelo inédito que definirá a uno de los finalistas del certamen más federal del país.

Cuándo podrían enfrentarse la Lepra y River

El cruce entre Independiente Rivadavia y River tendría lugar después de la próxima fecha FIFA, programada del 6 al 14 de octubre. La opción más firme es que se dispute en la segunda quincena, período en el que ambos equipos cuentan con el calendario despejado al no competir en torneos internacionales. Otra alternativa sería la primera semana de noviembre, aunque esa chance aparece como menos probable debido a que el 9 de ese mes está previsto el Superclásico entre River y Boca.